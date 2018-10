Dépenses de l’ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson : Trudeau prêt à revoir les règles

OTTAWA | Justin Trudeau ne ferme pas la porte à une révision des dépenses payées en deniers publics aux ex-gouverneurs généraux, dans la foulée des révélations entourant celles d'Adrienne Clarkson.

«On est toujours prêts à regarder ce qu’il faut faire différemment quand il y a des choses préoccupantes qui sortent», a indiqué le premier ministre mercredi matin dans les couloirs du parlement.

Il réagissait aux révélations, la veille, du quotidien «National Post» à savoir que l'ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson se faisait toujours payer des frais de bureaux de plus de 100 000 $ par an par les contribuables canadiens. Et ce, plus de 10 ans après avoir quitté ses fonctions.

«Nous allons examiner quelles pourraient être les meilleures pratiques pour aider les personnes qui ont servi le Canada à titre de [gouverneurs généraux. Ils ont] rendu d’excellents services à ce pays, mais les Canadiens s’attendent à un certain niveau de transparence et de responsabilité et nous allons nous assurer que nous progressons dans notre réflexion», a poursuivi M. Trudeau.

Si M. Trudeau fait référence à la transparence, c'est que des détails des dépenses remboursées ne sont pas rendus publics par le bureau de la gouverneure générale. Un bureau qui n'est pas non plus soumis à la Loi d'accès à l'information.

Inacceptable

Quant à eux, les partis d'opposition se sont étonnés de l’ampleur de ces dépenses.

«On comprend qu'il y a une période d'adaptation après avoir quitté le mandat, mais ça fait très longtemps que madame ne l'est plus. C'est beaucoup d'argent, sûrement trop d'argent», a dénoncé le député conservateur Gérard Deltell.

«Ce n'est pas du tout acceptable. Nous, ça fait longtemps qu'on dit que la fonction de gouverneure générale c'est dépassé, c'est archaïque, ça nous coûte une fortune pour reproduire la symbolique monarchiste. C'est inutile. Il faut en venir éventuellement à se débarrasser de ça», a renchéri Mario Beaulieu, du Bloc québécois.

Le bureau de l'actuelle gouverneure générale ne nous a pas rappelés mercredi matin.

Selon l'article du «National Post», Mme Clarkson réclame régulièrement plus de 100 000 $ par année à Ottawa en dépenses de bureau, pour un total dépassant les 1,1 million $ depuis son départ, en 2005. Plus précisément, elle a dépassé la marque des 100 000 $ lors de neuf des 12 années fiscales qui ont suivi son départ. Par contre, les chiffres de 2012 à 2014 ne sont pas disponibles et n'ont pu être comptabilisés.

Il faut savoir que tous les anciens titulaires du poste de gouverneur général peuvent demander un remboursement à Ottawa pour leurs frais de bureau.

Cependant, seule Mme Clarkson réclame régulièrement des montants dépassant allègrement les 100 000 $, a précisé le «Post». Un seul autre ancien gouverneur général, Romeo Leblanc, a déjà dépassé cette marque à deux reprises, en 2008 et 2009.

Un porte-parole de Rideau Hall a expliqué au quotidien que ces réclamations peuvent couvrir, entre autres, de l’appui administratif, des fournitures de bureau, des services professionnels et des frais de voyage.

En plus de ces frais, la 26e gouverneure générale du Canada a perçu, à ce jour, 1,6 million $ en guise de pension. Elle a aussi obtenu 3 millions $ pour lancer sa fondation, l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Cet organisme de charité a depuis reçu plus de 7 millions $ du fédéral pour égaler des dons consentis par le secteur privé.

Le bureau de Mme Clarkson n'a pas voulu offrir d'explications au «National Post».