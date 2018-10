Dodge Hellephant: 1 000 chevaux, 950 lb-pi

Comme si Dodge ne comptait pas assez de monstres à essence capables de performances fulgurantes, le constructeur a dévoilé à SEMA aujourd’hui un tout nouvel ajout à sa gamme: le Hellephant.

Un hommage au passé

Inspiré du légendaire moteur 426 HEMI, introduit en 1964 sous le surnom «elephant» en raison de sa puissance inégalée, ce tout nouveau moteur est disponible en tant qu’accessoire de performance que les consommateurs pourront installer dans un véhicule classique Dodge de leur choix. Pourvu que celui-ci ait été commercialisé avant 1976.

Le constructeur promet un moteur qui s’installe «rapidement» et de façon «simple», venant avec un ordinateur (PCM), tout le filage nécessaire à l’installation, les supports de moteurs, les capteurs, un alternateur, les courroies, et même une pédale d’accélération. Bref, tout vient dans la caisse afin de faciliter l’adaptation à un véhicule d’autrefois.

William Clavey

Avec une puissance totale monstrueuse de 1 000 chevaux et un couple titanesque de 950 lb-pi, le Hellephant est le moteur V8 le puissant jamais produit par Mopar, l’équipementier interne chez Dodge responsable d’avoir aidé à concevoir le moteur des Challenger Hellcat et Demon.

Afin de développer une telle puissance, le moteur est suralimenté par un compresseur. Celui-ci est muni d’un rotor à haute efficacité. Le bloc moteur est également entièrement fait d’aluminium afin qu’il soit le plus léger possible.

FCA

Pour lancer son nouveau moteur, Dodge a dévoilé à SEMA un véhicule concept qu’il nomme la Super Charger 1968 afin de démontrer le potentiel en matière de personnalisation. Basé sur l’iconique Dodge Charger 1968, un des muscle cars les plus marquants des années soixante, la Super Charger est non seulement équipée du moteur Hellephant, mais aussi d’une boîte manuelle à six rapports T-6060 tirée directement de la Challenger Hellcat.

Si un projet du genre vous intéresse, sachez qu’il sera possible de commander votre propre moteur 426 Hellephant dès le début de l’année 2019, directement chez votre concessionnaire Dodge ou via le site internet de Mopar.