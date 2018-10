Du lait local pour la Commission scolaire Lac-Saint-Jean

ALMA – La Commission scolaire Lac-Saint-Jean offre du lait de la région à ses élèves. L'organisation a décliné la suggestion de sa fédération de participer à l'appel d'offres regroupé pour l'achat du lait.

Ce processus ne garantit pas la fourniture de produits régionaux et les commissaires tiennent à encourager l'achat local.

«On a choisi Nutrinor, a précisé la présidente de l'organisation, Roxanne Thibeault. C'est le seul fournisseur local. Pourquoi faire autrement sachant que Nutrinor nous offre son lait au même prix que celui obtenu par le regroupement de la Fédération.»

Les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, durement affectés par la récente entente commerciale entre le Canada et les États Unis, se réjouissent de cette décision.

«Pour nous, chaque appui est important, a affirmé le producteur, Sylvain Boily. On sent que la population est de notre côté et ça fait du bien.»

Par ailleurs, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a décidé de participer à l'appel d'offres regroupé. Celles de la Jonquiere et des Rives-du-Saguenay n’offrent plus de berlingots de lait à leurs élèves depuis quelques années déjà.