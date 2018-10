TARDIF, abbé Michel



Au Séminaire de Québec, le 18 octobre 2018, est décédé, à l'âge de 83 ans et 9 mois, monsieur l'abbé Michel Tardif, membre agrégé de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec, depuis 1974, fils de feu Charles-Édouard et de feu Marguerite Rochette. À la fin de ses études classiques au Collège des Jésuites de Québec (1945-1954), il entra au Grand Séminaire de Québec et fut ordonné prêtre le 5 juin 1958. Il est détenteur d'un baccalauréat ès arts (1954), d'une licence en théologie (1958) et d'une licence ès lettres, mention géographie (1971). Il œuvra au Petit Séminaire de Québec de 1958 à 1983 à titre de maître de salle chez les externes et les demi-pensionnaires, de professeur d'anglais, de latin, de religion et de géographie. Il fut également directeur du Service de l'audiovisuel (1971-1972 et 1978-1983). Parallèlement à ses fonctions de prêtre enseignant, il exerça un ministère sacerdotal à titre de vicaire dominical dans les paroisses Sainte-Claire d'Assise (1958-1964), Ste-Thérèse-de-Lisieux (1965-1966) et Jacques-Cartier (1971-1977). Il fut également aumônier de Réserve pour l'Aviation canadienne et, à ce titre, il a remplacé des aumôniers durant l'été sur plusieurs bases du Canada. Après vingt-cinq années consacrées à l'éducation des jeunes, il se rend disponible pour le ministère paroissial. Il est alors nommé curé de la paroisse Saint-Jérôme à Charlesbourg (1983-1995). Appelé par la suite à remplacer temporairement le curé de Saint-Agapit et de Saint-Gilles, il y sera nommé curé tout en étant vicaire des paroisses de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et de Saint-Octave-de-Dosquet jusqu'à l'an 2000 où il prend sa retraite.Les prêtres du Séminaire de Québec et les membres de la famille recevront les condoléances à la Salle des prêtres au Pavillon Jean-Olivier-Briand du Séminaire de Québec (Résidence des prêtres), 1, rue des Remparts, Québec. Les visites de sympathie pourront se faire le jeudi 1er novembre de 19h à 21h et le vendredi 2 novembre, avant les funérailles, à partir de 9h. Stationnement dans le jardin du Séminaire par l'entrée du 20, rue Port-Dauphin (le long du parc Montmorency).Le corps sera inhumé, après les funérailles, dans la crypte de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Charlotte (Claude Delisle), Annette et Rachel; sa belle-sœur Doris Tremblay-Tardif (feu Louis) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre ses confrères de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec et sa famille, il laisse dans le deuil plusieurs amis et de nombreuses personnes qu'il a accompagnées au cours de sa vie sacerdotale. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Famille Myriam Beth'léhem ou à l'unité des soins de la Résidence Cardinal-Vachon. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.