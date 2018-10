Fondaction investit 1,5 million $ dans Kanuk

Fondaction a placé 1,5 million $ dans Kanuk, reconnu pour ses vêtements d’hiver.

Cet argent servira notamment à favoriser l’expansion internationale de l’entreprise québécoise.

«Kanuk est situé à Montréal et est facile d’accès en transport en commun pour un grand bassin d’employés, y compris les plus jeunes», a expliqué Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l’investissement de Fondaction, le fonds créé par la CSN.

«C’est un avantage certain pour cette catégorie de travailleurs, a-t-elle ajouté. De plus, le manteau de confection québécoise continue à jouir d’une excellente réputation à l’international: il nous apparaît essentiel de reconnaître l’importance d’un tel fleuron québécois et de le soutenir dans sa croissance.»

Kanuk dit avoir diversifié ses canaux de distribution en vendant davantage de ses produits auprès d’autres détaillants aussi bien localement qu’à l’étranger. L’entreprise emploie près de 100 personnes dans son atelier et son magasin de la rue Rachel sur Le Plateau-Mont-Royal. Elle conçoit et fabrique des manteaux d’hiver depuis 1970.