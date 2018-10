Gregory Charles jouera pendant le match du Canadien samedi soir

Dans le but de renouveler son offre de divertissement, le Canadien de Montréal a annoncé une nouveauté pour son match à domicile de samedi face au Lightning de Tampa Bay. C’est Gregory Charles et le Habs Band qui se chargeront de toute la portion musicale de la rencontre.

« Je suis un méga, méga fan du Canadien, lance avec enthousiasme Gregory au bout du fil. Je suis le genre à écouter les lignes ouvertes. Je connais autant le Canadien que je connais la musique. »

Le musicien n’a pas hésité une seconde lorsque le Tricolore l’a contacté pour lui proposer cette offre originale. Samedi soir, il sera posté dans les gradins du Centre Bell, en compagnie de Kim Richardson et de trois autres musiciens, surnommés le Habs Band, pour y divertir le public avec des chansons francophones et anglophones.

« Si ça se prête bien de jouer du Alex Nevsky ou du Pierre Lapointe, on le fera, dit-il. Sinon, je dirais que Brendan Gallagher me fait penser à Provocante, de Marjo. Kotkaniemi me fait penser à l’ensemble du répertoire d’ABBA. Et Nicolas Deslauriers me fait penser à Hit Me With Your Best Shot, de Pat Benatar. »

Demandes spéciales

Gregory et ses comparses remplaceront ainsi le DJ habituel qui se trouve en place durant les matchs du Canadien. « On va jouer aux arrêts de jeu et entre les périodes, dit-il. On a aussi préparé des chansons pour l’entrée des joueurs sur la glace et pour d’autres moments précis durant la partie, comme un but ou un avantage numérique. »

Les amateurs qui se rendront au Centre Bell samedi soir pourront faire leurs demandes spéciales au groupe via les réseaux sociaux avec le mot-clic #HabsBand.

Même s’il indique avoir chanté « une cinquantaine de fois » au Centre Bell via ses concerts solos et d’autres apparitions, Gregory Charles a dû se préparer différemment pour cette nouvelle expérience. « On a simulé une partie de hockey sur l’écran géant du Centre Bell et on a joué en même temps, pour voir si on était capables. »

Pour l’instant, il ne sait pas si l’expérience ne sera que pour un soir. « C’est un peu comme mon camp d’entraînement, dit-il. J’espère faire l’équipe ! »