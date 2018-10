Ignacio Piatti, joueur par excellence de l’Impact

Le milieu de terrain Ignacio Piatti a été désigné joueur le plus utile chez l’Impact de Montréal, a-t-il été annoncé au bilan de fin de saison de l’organisation, aujourd'hui, au Centre Nutrilait.

Récipiendaire du trophée Giuseppe Saputo pour une quatrième année consécutive, l’Argentin a permis au Bleu-Blanc-Noir de lutter pour une qualification en phase éliminatoire de la Major League Soccer jusqu’au dernier jour du calendrier régulier. Il a inscrit 16 buts et obtenu 13 mentions d’aide en 32 rencontres. Néanmoins, le principal intéressé n’a pas le sentiment du devoir accompli.

«Je remercie toute l’équipe pour ce trophée, mais j’aurais aimé jouer en séries et je souhaiterais bien l’échanger contre une place en éliminatoires, a avoué Piatti. On a bien fini la saison. Si on avait gagné un ou deux matchs de plus, on serait là. Maintenant, il faut penser qu’on a bien terminé, mais ce sera à l’entraîneur [Rémi Garde] et au président [Joey Saputo] de faire des changements. Espérons que le noyau de ce groupe restera le même.»

«J’aimerais revenir ici l’an prochain, mais, après cela, je ne sais pas ce que la vie me réservera», a poursuivi le vétéran, interrogé sur son avenir avec l’Impact.

Par ailleurs, le gardien Evan Bush a été nommé joueur défensif de l’équipe en 2018. Il a signé 10 blanchissages en 34 parties, totalisant 132 arrêts.

«Ça fait huit ans que je suis ici et, durant mon séjour, je n’ai jamais obtenu plus d’un an de sécurité», a-t-il commenté relativement à son désir de signer un contrat à long terme.

Tout comme son coéquipier sud-américain, Bush aimerait côtoyer les mêmes athlètes dans le vestiaire en 2019.

«Si nous avons un groupe identique au début du prochain camp d’entraînement, je crois que ce sera excitant.»