Kalenga Muganda expulsé de son école préparatoire

L’ancien porteur de ballon vedette du Blizzard du Séminaire Saint-François a été expulsé du Woodberry Forest School. Il est de retour à Québec depuis quelques semaines. « J’ai fait une erreur et je la regrette, a confirmé Muganda. J’ai tourné la page et je regarde vers mon futur. »

Woodberry est une école privée catholique réservée aux garçons et compte environ 400 élèves. Avant d’arrêter son choix, le porteur de ballon avait aussi visité The McCallie School à Chattanooga. Il a obtenu une aide financière complète.

Quant au Séminaire Saint-François, Luc Savoie n’a voulu émettre aucun commentaire. « Kalenga n’est plus un élève du SSF et ça ne nous regarde plus », a indiqué par message texte le directeur général adjoint, directeur des services aux élèves et entraîneur-chef de Muganda pendant ses trois saisons chez les juvéniles.