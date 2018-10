La relance de Bush

Dans l’écosystème de l’Impact, on peut dire qu’Evan Bush a effectué le retour de l’année après avoir connu une saison 2017 plutôt difficile.

« L’an passé ne s’est pas bien déroulé pour plusieurs raisons et ç’a allumé un feu en moi au cours de l’entre-saison », a confié le gardien.

« Je me suis engagé envers moi-même afin d’être plus concentré et de revenir en force.

« La confiance que m’a témoignée le groupe d’entraîneurs a certainement contribué à ma progression et à la saison que j’ai connue. »

L’influence de Bats

Bush l’a déjà mentionné en cours de saison, l’arrivée de Joël Bats au poste d’entraîneur des gardiens de but a changé sa façon de travailler et d’approcher sa préparation.

« Joël a été une variable majeure. Il a changé certaines choses dans la préparation physique. J’ai aussi travaillé sur mon alimentation, entre autres. »

Bush peut aussi dire merci à sa très grande force mentale, qui lui a permis de naviguer en eaux troubles sans sombrer en début de saison.

« Il y a une période de quatre matchs où nous avons accordé 14 buts. J’avais décidé que j’allais tout bloquer et que j’allais me concentrer sur mon boulot.

« On accordait trois ou quatre buts, mais je faisais neuf ou dix arrêts dans un match. Il fallait que je me concentre sur les aspects positifs. »

Négociations

À 32 ans, Bush n’est plus le jeune gardien qu’il a déjà été, mais on peut penser qu’il a encore quelques bonnes années devant lui. D’ailleurs, l’Impact devra prendre une décision dans son cas puisque son contrat arrive à échéance.

« Nous avons amorcé les négociations il y a peu de temps. Ça n’a pas vraiment progressé au cours de la saison.

« On verra où ça nous mènera, mais ça fait huit ans que ma famille et moi sommes ici et on attend un troisième enfant en janvier. Nous sommes bien ici. »

Le gardien originaire de l’Ohio ne détesterait pas avoir une certaine sécurité puisque la famille s’agrandit.

« Au cours des huit années où j’ai été ici, je n’ai jamais eu plus d’une année de sécurité, j’avais toujours des années d’option.

« Mais même si je signais un contrat de huit ans, l’équipe pourrait m’échanger le mois suivant. »

Bon travail

Il est part ailleurs toujours intéressant de savoir ce que Bush a à dire sur le plan soccer parce que ses analyses sont toujours pointues et concises.

« Je crois que le nouveau personnel d’entraîneurs a assez bien navigué durant cette première saison en Amérique du Nord. La culture est forte dans le vestiaire et il y a de la discipline.

« Rémi [Garde] parle de la même façon à Nacho [Piatti] qu’à un jeune de 18 ans. Il ne met personne sur un piédestal. »

Et le gardien est très optimiste quand il aborde la saison 2019.

« Je crois que l’avenir est très positif. Rémi a déjà dit qu’il y aura un changement ou deux, mais qu’il n’y aura pas de grosse transformation.