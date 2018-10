Lacourse se surprend elle-même

Jessy Lacourse aurait été aux anges en grimpant sur le podium lors des Championnats provinciaux de cross-country universitaire. La coureuse du Rouge et Or de l’Université Laval s’est plutôt rendue à un niveau encore plus élevé, de quoi lui en faire perdre les moyens !

Lacourse a décroché la médaille d’or à l’issue d’une fin de course spectaculaire où elle a devancé ses coéquipières Anne-Marie Comeau (2e) et Aurélie Dubé-Lavoie (3e) sur le parcours du parc Maisonneuve, à Montréal. Laval a mis la main sur un quatrième titre en cinq ans.

« C’est une grande surprise ! En arrivant là-bas, mon objectif était de faire un podium, et vraiment pas de gagner la course. J’ai été troisième tout le long [...] Les gens le long du parcours qui m’ont vue à 200 m de l’arrivée me demandaient après quand je marchais si j’avais fini 2e ou 3e. Ça prouve que la course était loin d’être jouée à ce moment ! » a raconté la jeune femme de 21 ans.

Lacourse avoue que la combativité de Catherine Beauchemin, qui a terminé au pied du podium, l’a aidée à se propulser dans le dernier tour jusqu’à son premier titre provincial sur la scène universitaire. « C’était très serré et elle me poussait à aller plus vite. Ça a fait en sorte que j’ai été capable de maintenir la vitesse », a reconnu l’étudiante en éducation préscolaire et enseignement du primaire.

Confiance à revendre

Pour Lacourse, la victoire a officiellement relégué aux oubliettes les moments plus difficiles qu’elle a traversés à la suite d’une blessure au pied survenue au printemps et qui a hypothéqué sa préparation estivale.

« Mon été a été un peu moins à la hauteur de mes espérances. De m’en sortir aussi bien en cross-country cet automne, ça me redonne confiance pour la suite des choses. Je sais que je suis en forme. J’ai juste le goût d’être encore plus prête pour les Championnats canadiens », a souligné la coureuse de Québec.

Le rendez-vous national le 10 novembre, à Kingston, sera la prochaine étape des filles du Rouge et Or. Et pour la première fois de l’histoire du programme, la troupe de Félix-Antoine Lapointe peut aspirer aux grands honneurs, selon Lacourse. L’an passé, l’équipe féminine avait réalisé la meilleure performance de son histoire avec une troisième place.

« On a la meilleure équipe qu’on n’a jamais eue sur papier. On a quatre filles extrêmement fortes, et la cinquième est tout juste derrière nous. On a ce qu’il faut pour espérer un podium, voire même l’or. » La réponse dans une semaine et demie.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Jessy Lacourse Photo courtoisie

Cross-country | Éducation préscolaire et enseignement primaire Jessy Lacourse a remporté le volet féminin individuel des championnats provinciaux samedi à Montréal. Sa performance a permis aux filles du Rouge et Or de remporter ces championnats pour une quatrième fois en cinq ans. Elle a fait partie de la première équipe d’étoiles du RSEQ. 2. Jean-Simon Desgagnés Photo Mathieu Belanger

Cross-country | Médecine

Il a remporté le 10 kilomètres des Championnats provinciaux et a contribué à la victoire par équipe du Rouge et Or masculin, qui met la main sur une huitième bannière consécutive. Desgagnés a été choisi sur la première équipe d’étoiles du RSEQ.

3. Anne-Marie Comeau Photo courtoisie

Cross-country | Administration des affaires Elle a terminé en deuxième position aux Championnats provinciaux, derrière Jessy Lacourse. Comme sa coéquipière, elle fait partie de la première équipe d’étoiles 2018.

Performances dignes de mention

Félix Lapointe-Pilote Cross-country | Administration des affaires Il s’est classé deuxième aux Championnats provinciaux, son deuxième podium de la saison. Sans surprise, il a été choisi recrue masculine de l’année du RSEQ. Morgane Dornic Natation | Affaires publiques et relations internationales La nageuse du Rouge et Or a remporté deux médailles individuelles samedi à la Coupe universitaire II à McGill, soit l’or au 800 mètres libre et le bronze au 400 mètres 4 nages. Elle a aidé le Rouge et Or féminin à terminer au 3e rang. Alexandre Leclerc Basketball | Administration des affaires L’ailier du Rouge et Or basketball masculin a accumulé 42 points, 18 rebonds, 9 aides et 6 vols dans les deux victoires de son équipe contre Memorial en fin de semaine, 94-76 et 98-72 Laurie Houle Rugby | C. Management Elle a été la meilleure joueuse du Rouge et Or dans sa défaite de 40-19 face à Ottawa en finale du RSEQ. Laval sera des Championnats canadiens cette semaine en Nouvelle-Écosse avec le Rouge et Or. Maud Chapleau Volleyball | C. Service social L’attaquante du Rouge et Or a été un modèle de constance dans les deux parties de son équipe en fin de semaine. Elle a mené 72 attaques, dont 27 ont été fructueuses. – Avec la collaboration de François Thérien À VENIR CETTE SEMAINE

SOCCER

Vendredi 19 h (F) c. UQTR Demi-finale RSÉQ

PEPS

RUGBY

Jeudi 13 h c. Calgary Quarts de finale USports

Wolfville