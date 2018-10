L’ancienne fréquentation d’Alicia Moffet risque d’être le plus «player» à XOXO

Le nouveau gars de XOXO, Justin, a déjà fait couler beaucoup d’encre à cause de sa relation passée avec la chanteuse Alicia Moffet.

Ce dernier risque de faire encore plus jaser si on se fie à ses tactiques de séduction bien peu subtiles et très «player» du dernier épisode.

L’homme de 23 ans est entré avec beaucoup de confiance dans le penthouse des gars, martelant qu’il allait former le couple gagnant de XOXO avec Amélie, du groupe d'Olivier Primeau.

Or, quelques minutes plus tard, on a pu voir le jeune homme se rapprocher de la timide Noémie. Ils se sont notamment léché le cou en prenant des shooters, puis, se sont frenchés. Justin a rapidement changé son fusil d’épaule et Amélie semblait bien loin dans son esprit à ce moment!

Capture d'écran

Il embrasse deux filles en voyage

*Attention divulgâcheurs*

Dans l’épisode du 7 novembre, Justin, Noémie et Manuela ont le privilège d’aller en voyage à Cuba en trio. Durant ce petit séjour, Justin en a profité pour embrasser Noémie... ET Manuela.

Pas de doute, Justin ne prend pas son temps et est rapide sur le «frenchage». Reste à voir ce qu’Amélie va penser de cette situation!