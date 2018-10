L’arche beauceronne d’Émilie et de Clifford

Les animaux continuent d’avoir la cote en télévision. Après avoir récolté un joli succès avec Refuge animal et observé les belles performances des Poilus à Radio-Canada et d’Ambulances animales à V, TVA prépare Un zoo pas comme les autres.

Produite par Datsit Sphère en collaboration avec Québecor Contenu, cette nouvelle série documentaire en 12 épisodes brossera le portrait d’Émilie Ferland, 28 ans, et Clifford Miller, 39 ans, un couple de Beaucerons qui accueillent plus de 150 animaux sur leur terre, à Frampton. On parle non seulement de chats, de chiens, d’un cheval et d’une vache, mais également de cerfs, loups, lynx, tigres, lions, babouin, kangourous, mouflons de Corse, wallabys, ratons laveurs et ours noirs.

« Ce n’est pas un zoo ordinaire, déclare le producteur Robert Montour, vice-président développement chez Datsit Sphère. Quand Émilie et Clifford ouvrent la porte de leur maison, ils sont devant l’enclos des kodiaks. Ils ne vont pas travailler au zoo ; ils vivent dedans ! »

Des passionnés

Robert Montour a entendu parler du Miller Zoo grâce à Marie-Ève Potvin, recherchiste au jeu-questionnaire Génial, une autre production de Datsit Sphère. Sceptique quant au potentiel télévisuel des lieux, le producteur a néanmoins pris son auto pour aller rencontrer Émilie Ferland et Clifford Miller. Il est revenu conquis et surtout admiratif du travail qu’ils accomplissent chaque jour.

« C’est une gang de passionnés, indique M. Montour. Ce sont des gens de cœur, des travaillants... Ils ne prennent jamais de vacances, sauf une journée l’été pour aller aux glissades d’eau. »

Réhabilitation

Le Miller zoo n’est pas seulement un jardin zoologique. C’est aussi un centre de réhabilitation faunique. Un flamand éprouve des problèmes de vision ? Aucun problème.

« Les animaux qui ont besoin d’aide vivent avec eux dans leur maison, explique M. Montour. Ils ne refusent aucun animal. »

Tournée l’été dernier, la série montrera le quotidien du tandem Ferland-Miller. Chaque épisode relatera le parcours d’un animal vedette, comme celui de Buddy, un ours qui s’est fait amputer une patte après qu’un piège l’eut coincée. Alors que personne ne voulait d’une bête handicapée, le couple l’a adoptée sans hésiter.

On ignore dans quelle case horaire la série documentaire Un zoo pas comme les autres sera présentée à partir de janvier. On sait toutefois qu’elle sera accompagnée d’une autre émission, intitulée Mission zoo et diffusée sur Yoopa, qui sera présentée par Lili Renaud Gauvin, la jeune actrice qui incarne présentement la nièce de Laurence Lebœuf dans Le Jeu.