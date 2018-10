Lauréats des saveurs du Canada: Kim Thúy et Marie-Fleur St-Pierre primées à Toronto

Les Québécoises Kim Thúy et Marie-Fleur St-Pierre ont brillé lundi soir à Toronto.

Grâce au Secret des Vietnamiennes et à La cuisine espagnole de Marie-Fleur, elles ont respectivement décroché les médailles d'or et d'argent dans la catégorie des livres de cuisine régionale et culturelle au gala des Taste Canada Awards/Lauréats des saveurs du Canada.

Afin de se démarquer, les deux œuvres devaient bien représenter, en français, la cuisine d'un terroir spécifique ou d'une région du pays, ou encore celle d'un groupe ethnique. Les deux livres ont été préférés aux finalistes Trésors culinaires du monde et Savoir quoi manger – Régime méditerranéen.

Événement bilingue, la soirée qui récompense les meilleurs livres et blogues culinaires en sol canadien en était à sa 21e édition. Elle s'est tenue à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto.

Le secret des Vietnamiennes (Éditions du Trécarré) et La cuisine espagnole de Marie-Fleur (Éditions de l'Homme) sont tous deux offerts depuis l'automne dernier.

La liste complète des gagnants des Taste Canada Awards/Lauréats des saveurs du Canada se trouve ici.