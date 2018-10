Laurie Houle a été élue sur la première équipe d’étoiles USports, mercredi, à l’occasion du gala qui se déroule dans le cadre du championnat canadien de rugby à l’Université d’Acadia à Wolfville.

Houle est la seule représentante du Rouge et Or au sein des deux constellations. Elle a réussi dix essais pour un total de 50 points, ce qui la place au 7e rang des pointeuses du RSEQ.

«Laurie peut changer l’issue d’un match à elle seule à tout moment autant en offensive qu’en défensive, a louangé son entraîneur Kévin Rouet par voie de communiqué. Elle récupère énormément de ballons et excelle aux plaqués. Elle a toujours joué dans l’ombre. Je suis vraiment content qu’elle reçoive enfin une récompense à sa dernière saison universitaire. C’est totalement mérité.»

Houle et ses coéquipières amorceront le championnat canadien, jeudi matin, en se frottant aux Dinos de Calgary qui sont les championnes de l’Ouest et n’ont subi qu’une défaite en saison régulière tout comme le Rouge et Or.

Finalistes du RSEQ pour une deuxième année consécutive, le Rouge et Or a remporté la médaille d’argent au national l’an dernier à Lethbridge, le meilleur résultat de son histoire, s’inclinant en finale devant les Gee Gees d’Ottawa.