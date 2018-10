Le lourd secret de Robby Johnson

« Avoir un père accusé d’agressions sexuelles est un boulet très lourd à porter, qui a teinté toute mon existence. Quand j’ai commencé à fréquenter Pier-Anne, je ne lui ai pas parlé tout de suite de mon père. Comment veux-tu expliquer ça à la jeune fille que tu aimes ? Et Pier-Anne, elle, avait un père quasi parfait ! Quand quelqu’un apprend qu’elle est la fille d’Hugo Lachance, on lui attribue immédiatement de grandes valeurs. Je voyais bien la chance qu’elle avait de porter son patronyme... »

« Pour ne plus parler à tes frères que tu aimes tant, ça prend des raisons valables... Mon père s’est inséré entre nous et a brisé notre relation, au profit de la sienne avec eux. Il n’y a pas une semaine où je ne pense pas à eux. J’ai cheminé et je suis rendu ailleurs, mais on a tous eu beaucoup de peine, ma famille et moi. J’aimerais tellement que mes frères et les membres de leur famille puissent vivre avec moi ma belle aventure musicale ! »