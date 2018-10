Le premier trio des Bruins continue de faire des ravages

Réduits au silence par le Canadien de Montréal samedi, les Bruins de Boston ont retrouvé la voix grâce encore une fois à leur premier trio, qui a assommé les Hurricanes de la Caroline, mardi, à Raleigh.

Même si elle a été momentanément brisée en deuxième période, la combinaison formée de Patrice Bergeron, David Pastrnak et Brad Marchand a été à l’origine de tous les buts de la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy dans un gain de 3-2. Les trois hommes ont totalisé 50 points en 12 parties cette saison, Bergeron étant le plus productif avec un total de 19 (sept filets et 12 mentions d’aide).

D’ailleurs, le Québécois est le premier joueur de l’équipe depuis Adam Oates en 1993-1994 à obtenir 19 points au cours de ses 12 premiers duels d’une campagne. Cette année-là, Oates avait conclu avec 112 points. Toutefois, Bergeron souhaite porter son attention sur les succès collectifs des Bruins, détenteurs d’une fiche de 7-3-2 en 2018-2019.

«Nous avons discuté de l’importance de réaliser les bonnes choses. Lors des quelques moments où nous n’avons pas contrôlé la rondelle, l’adversaire nous a fait payer le prix, a dit au quotidien "Boston Herald" l’auteur de trois passes décisives en Caroline. Tout se passe dans les petits jeux et les détails.»

Marchand élogieux

Pour sa part, Marchand préfère complimenter ses coéquipiers pour sa récolte de quatre filets et 16 points. Il s’attendait cependant à marquer davantage, lui qui a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, mardi.

«Ce fut un peu difficile dans les 11 premiers matchs, a-t-il admis au site NHL.com. C’est bien d’obtenir deux buts, mais tout commence par de gros jeux des autres gars. Je n’en suis que le bénéficiaire. [...] Bergy a encore gagné une bataille le long de la bande [...] et je savais qu’il y aurait une bonne occasion de marquer si je parvenais à distancer l’attaquant contre moi.»