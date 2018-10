Legault absent de COP24: Et puis?

Les partis d’opposition se sont unis cette semaine dans un concert de critiques visant à dénoncer l’absence de François Legault à la COP24. Ridicule.

Le nouveau PM n’a même pas terminé de placer ses photos de famille sur son bureau que ses adversaires concluent qu’il ne veut rien savoir de l’environnement.

Le problème avec cette attitude, c’est que le PLQ, le PQ et QS risquent de se décrédibiliser au long cours. Car s’il est vrai que les caquistes seront surveillés de près sur les questions relatives à l’environnement, il faut éviter de tomber dans la mauvaise foi patente.

Mea culpa

Entendons-nous que la CAQ n’a assurément pas la réputation d’un parti vert. Les questions touchant l’avenir de notre belle planète n’ont certes pas été centrales dans les diverses promesses mises de l’avant par le parti en campagne électorale. Mais il faut également reconnaître que le PM s’est engagé à être davantage à l’écoute des préoccupations en la matière. D’ailleurs, à la première occasion, il a (malheureusement) reculé sur sa volonté d’aller voir ce que l’île d’Anticosti pourrait faire pour accroître les revenus de l’État et nous affranchir de la péréquation. Pourquoi ? Par souci de protection de notre territoire. Ça devrait faire plaisir aux critiques vertes, non ?

Gaspillage

Hélas, ce n’est pas le cas. Il aurait fallu que le gouvernement gaspille quelques dizaines de milliers de dollars pour se rendre en gros porteur en Pologne et arpenter les corridors à la recherche d’un rare chef d’État présent pour prendre quelques photos et déclarer son amour inconditionnel de la boule bleue. En clair, les adversaires de la CAQ souhaitaient que François Legault brûle du gaz et de l’argent pour un gros photo-op. Ce ne sont pas les clichés pris à l’étranger qui feront le bilan de la CAQ en matière d’environnement. Ce sont les actions prises, ici, chez nous.