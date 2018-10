Legault participera au sommet économique de Davos

QUÉBEC | Le premier ministre François Legault participera au Forum économique mondial de Davos qui aura lieu en Suisse du 22 au 25 janvier prochain.

«À ce forum, je porterai donc le message auprès des actuels et potentiels partenaires d’affaires du Québec que nous sommes ouverts et proactifs en matière de développement économique», a indiqué M. Legault, par communiqué, mercredi.

«Cet événement sera également pour moi l’occasion de rencontrer des partenaires politiques importants dans nos relations internationales», a-t-il ajouté.

Le Forum économique mondial (FEM) est une organisation internationale indépendante qui s’emploie à instaurer et à promouvoir le dialogue entre les décideurs économiques et politiques du monde entier, mais également des représentants de la société civile, des intellectuels et des journalistes. À la fin de janvier, le FEM tient chaque année sa réunion annuelle à Davos, en Suisse.