Les 10 marques les plus fiables selon Consumer Reports en 2018

Chaque année, Consumer Reports publie son palmarès des marques les plus fiables ainsi que celui des marques les moins fiables.

Pour en arriver à un tel résultat, l’organisme américain a rigoureusement étudié les données liées à 500 000 véhicules appartenant à ses membres.

10. Hyundai

Chez Hyundai, on brille par la stabilité puisque ce constructeur figurait également au dixième rang l’année dernière. Le Santa Fe XL est son modèle le plus fiable alors que l’Ioniq est son modèle le moins fiable.

9. MINI

L’année dernière, Consumer Reports n’avait pu classer MINI. Cette année, la marque allemande peut se vanter de faire partie du palmarès des plus fiables.

8. BMW

Pour BMW, il s’agit d’une baisse de trois positions par rapport à l’année dernière. Sa i3 est identifiée comme étant le modèle le plus fiable de ce constructeur.

7. Audi

Chez Audi, on a aussi dégringolé de trois rangs en comparaison avec l’année dernière. Son populaire Q5 est le modèle qui fait preuve de la plus grande fiabilité au sein de cette marque.

6. Infiniti

Du côté d’Infiniti, il s’agit d’une légère amélioration, soit un bond d’une position par rapport au dernier classement. Pour la division de prestige de Nissan, la Q50 s’est avérée la moins fiable alors que la Q60 est la plus fiable.

5. Kia

Kia a quelque peu régressé depuis l’année dernière et a glissé de deux places. Cela dit, la Sedona est la seule minifourgonnette à être le véhicule le plus fiable de son constructeur.

4. Subaru

On note une légère amélioration en ce qui concerne Subaru. En effet, le manufacturier japonais a grimpé de deux positions. Consumer Reports identifie le Crosstrek comme étant le modèle le plus fiable de cette marque.

3. Mazda

Au sein de ce palmarès, Mazda est le constructeur qui a connu la plus importante amélioration. En effet, il a gagné neuf places. Sa petite décapotable, la MX-5 Miata, est le véhicule le plus fiable produit par ce manufacturier.

2. Toyota

Toyota et Lexus ont échangé leur position en comparaison avec l’année dernière. Toyota figure désormais en deuxième position. Sa Prius C, une sous-compacte hybride à hayon, est son véhicule le plus fiable.

1. Lexus

Cette année, Consumer Reports identifie la division de prestige de Toyota comme étant la marque la plus fiable. Quant à son modèle le plus fiable, il s’agit du GX.