Quel bonheur d’entrer dans une maison qui sent bon le plat qui cuit au four ! Les effluves de fromage chaud fondu ou de viandes mijotées avec des herbes et des épices nous émeuvent et nous ouvrent l’appétit. Nous comprenons immédiatement que le repas sera satisfaisant et réconfortant.

Ce week-end, j’ai décidé de produire cet effet de bonheur et de bien-être sur ma famille et mes amis. Grâce à un tajine de porc, de fruits et de légumes cuits lentement avec des épices chaudes méditerranéennes et des herbes fraîches, je les ferai voyager et apporterai du soleil sur la table.

Mais rien ne comble mieux les appétits sportifs qu’un gratin. On gratine presque toujours avec du gruyère ou du cheddar, mais presque tous les fromages peuvent avoir un remarquable effet une fois passés au four. Des légumes de saison, des œufs et du camembert se transforment en un plat irrésistible dont on parlera longtemps.

Souvenez-vous des règles de base de la cuisson du gratin : pas de chaleur excessive, mais un espace bien chaud qui fait fondre le fromage sans le brûler. Pour éviter que la sauce déborde et crame le four, placer une plaque a biscuit sous le plat.

Gratin de légumes au camembert

Photo courtoisie

Choisissez des légumes que vous aimez, mais n’oubliez pas les oignons qui donnent à ce plat une sa saveur particulière..

Portions : 6

Préparation : 30 minutes

Ingrédients

2 courgettes moyennes, râpées

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 gros oignons, hachés

1 c. à s. de thym haché

2 patates douces pelées, en tranches fines

2 œufs

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 35 %

1 camembert, en tranches

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 C (350 F). Huiler un grand plat à gratin.

2. Placer les courgettes entre des feuilles de papier absorbant.

3. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter les oignons et faire revenir à feu moyen 5 minutes. Transférer la moitié dans le plat à gratin. Saupoudrer de poivre et de thym.

4. Ajouter les courgettes et les tranches de patates douces.

5. Dans un bol, mélanger les œufs et la crème. Saler et poivrer. Verser sur les légumes.

6. Couvrir de tranches de camembert. Couvrir de papier aluminium.

7. Cuire au four 45 minutes. Retirer le papier d’aluminium. Poursuivre la cuisson 20 minutes.

8. Retirer du four et servir.

Tajine de porc aux fruits

Photo courtoisie

Un plat plein de saveurs chaudes pour ravir toute la famille.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 1 h 10 minutes

Ingrédients

900 g (2 lb) de filet de porc, en tranches épaisses

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à s. de miel

2 gousses d’ail pelées, écrasées

2 oignons pelés, en dés

3 grosses carottes pelées, en dés

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes

1 c. à thé de gingembre moulu

½ c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de graines de coriandre moulues

225 g (1 ½ tasse) de raisins secs

250 ml (1 tasse) de jus de pommes

2 grappes de raisins frais

2 pommes pelées, en dés

Sel et poivre

Méthode

1. Saler et poivrer les tranches de porc.

2. Dans une grande casserole, faire chauffer 2 c. à s. d’huile. Ajouter les tranches de porc et faire revenir 2 minutes de chaque côté. Retirer du feu. Arroser de miel.

3. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’ail, les oignons et les carottes. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Saler et poivrer. Ajouter les tranches de porc, le gingembre, la cannelle, le cumin et la coriandre. Verser le bouillon. Porter à ébullition. Couvrir à moitié et cuire à feu moyen 30 minutes.

4. Ajouter les raisins secs, les raisins frais et les pommes. Verser le jus de pomme. Couvrir la casserole et poursuivre la cuisson à feu doux 30 minutes.

5. Mélanger et servir immédiatement.