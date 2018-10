L’ex-«pilote des stars» tenait des dossiers sur ses «ennemis»

Adresses et coordonnées personnelles, photos, enregistrements de conversations téléphoniques... L’ancien «pilote des stars», déclaré coupable d’avoir saboté des lignes d’Hydro-Québec, tenait dans ses ordinateurs des dossiers touffus sur plus d’une vingtaine de personnes, et dont certaines auraient subi ses menaces.

«Tabarnac, vous allez voir que je suis pas mal plus rusé que ça! La vengeance est un mets qui se mange froid!» criait-il notamment en 2012, dans une conversation téléphonique avec une surintendante des douanes canadiennes qu’il a lui-même enregistrée et sauvegardée.

Dans le cadre des plaidoiries du ministère public sur la peine à lui imposer, un enquêteur a fait écouter plusieurs enregistrements audio issus du matériel informatique de Normand Dubé.

Le ministère public assure que l’ex-pilote mérite bien dix ans de prison. Les pannes qu’il a provoquées sur des lignes à haute tension des Laurentides avec son petit avion ont plongé plus de 180 000 foyers dans le noir en décembre 2014 et coûté près de 30 M$ à Hydro-Québec.

Le policier Marc Lalonde de la police de Terrebonne, «prêté» à la Sûreté du Québec pour l’enquête sur Dubé, a fait l’énumération de tout ce qu’il conservait sur les individus qui faisaient l’objet de son courroux: 29 personnes visées, 169 photos, cinq enregistrements, une vidéo, et neuf dossiers où le terme «Trou de cul» précède le nom de la cible.

Injures

«Grosse vache», «porc frais», «hostie d’imbécile»... Les injures foisonnaient dans le matériel informatique qu’a analysé la police.

Sur les enregistrements diffusés en cour, Dubé sacre à profusion et insulte douaniers et avocats qui ont représenté la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et le gouvernement fédéral dans différents litiges avec lui.

L’ancien pilote colligeait aussi des renseignements personnels et des photos sur d’autres avocats, des huissiers et un homme d’affaires impliqués dans différents litiges avec lui.

«Le rêve d’un terroriste»

«Quel terroriste ne rêverait pas de faire ce qu’a fait Normand Dubé?» a demandé le procureur Steve Baribeau dans sa plaidoirie.

Selon lui, son «caractère imprévisible» fait partie des facteurs aggravants qui devraient inciter le juge Paul Chevalier à prononcer une peine sévère contre lui.

«Il cible des gens avec qui il est en conflit et il monte des dossiers sur ces personnes. Quel genre de personne peut faire ça? demande le procureur. Il enregistre ses conversations téléphoniques, où il crie et hurle!»

Steve Baribeau a aussi insisté sur le «degré très élevé de préméditation» des méfaits qu’a commis Dubé sur les lignes à haute tension d’Hydro-Québec, et sur leur gravité.

«Rien ne se compare en termes de conséquences, de trouble, de nombre de victimes et de conséquences monétaires», dit le procureur, qui rappelle que tous les Québécois devront absorber les 28,6 M$ qu’ont coûté les pannes qu’il a causées à travers leurs tarifs d’électricité.

«Loup solitaire»

Selon la Couronne, la peine doit donc être exemplaire. «L’électricité est une des pierres angulaires de notre économie, et vous devez faire réfléchir tous les loups solitaires comme Normand Dubé par la sentence que vous allez prononcer», a déclaré Steve Baribeau.

Il affirme également que l’ancien pilote «s’est fabriqué une défense en utilisant une personne décédée pour lui faire porter le chapeau à sa place».

Vers la fin de son procès, l’ex-pilote a assuré qu’il avait survolé les lignes électriques sabotées en suivant un tracé figurant dans l’appareil de guidage par satellite (GPS) d’un client et ami, Steve Garrett. Un ami qui s’est suicidé... le premier jour du procès, en février.

Une ordonnance fédérale émise pour protéger la sécurité nationale nous empêche de révéler précisément la façon dont Dubé s’y est pris pour déclencher les lignes d’Hydro-Québec.

L’ancien pilote doit subir en février un autre procès pour incendies criminels, menaces et harcèlement criminel contre certaines des victimes alléguées évoquées aujourd’hui, en plus d’être poursuivi au civil pour 30 M$ par Hydro-Québec pour les méfaits sur son réseau.