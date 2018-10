Mario Pelchat et l’ADISQ: quelques précisions

Vous avez surement eu connaissance de l’attaque en règle du chanteur et producteur Mario Pelchat contre l’ADISQ cette semaine.

Au micro de Doris Larouche, le récipiendaire du trophée pour Album de l’année - meilleur vendeur de l’ADISQ s’est permis une envolée dans laquelle il a critiqué l'association et certains gagnants de la cuvée 2018. Il a entre autres déploré que Guylaine Tanguay n’ait pas remporté la statuette pour Interprète féminine, alors que les autres «avaient tourné nulle part et que leurs salles étaient vides.»

On peut être d’accord ou pas avec les propos du chanteur, mais qu’en est-il vraiment du processus de sélections des nommés et des gagnants?

Pour tenter de répondre au goût à la fois du public et des artisans de l’industrie, le processus a été revu plusieurs fois.

Voyons d’abord comment étaient déterminés les interprètes de l’année, masculin et féminine cette année.

Pour réussir à être sélectionné, l’artiste en question doit d’abord avoir fait paraître un album dans les 24 derniers mois.

Il doit ensuite avoir donné au moins 20 prestations au Canada dans la période de recensement ou alors se retrouver dans le top 25 des meilleurs vendeurs selon Soundscan.

Les artistes qui remplissent les critères peuvent soumettre leur candidature. Ces candidatures sont soumises et à l’académie, dont le vote comptera pour 50% et au public, dont le vote comptera lui aussi pour 50%.

La chanson de l’année

Mario Pelchat a également critiqué le processus pour le choix de chanson de l’année. «Avant, c’était juste le public qui choisissait la chanson alors que maintenant, ils ont rajouté l’académie là-dedans. Et on ne connaît pas le pourcentage, on ne le saura jamais.»

Un passage sur le site de l’ADISQ nous a permis de trouver la réponse.

Les candidats pour le prix de chanson de l’année sont nommés suite à une analyse de nombreux palmarès. Des points sont attribués selon leurs positions dans ces palmarès.

Les chansons ayant récolté le plus de points sont soumises au même processus que les finalistes de la catégorie «Interprète de l’année»: 50% pour le vote du public et 50% pour le vote de l’académie.

L’académie, c’est qui?

Enfin, M. Pelchat a également remis en question l’objectivité de l'académie, une critique qui ne date pas d’hier. «Ils veulent juste se donner des trophées entre eux, dans le but de se trouver des subventions. Ils favorisent ce qui est marginal et différent plutôt que ce qui est populaire.»

Qui sont-ils, ces membres de l’Académie? Il s’agit d’abord des compagnies membres de l'ADISQ, ce qui inclut un grand nombre de joueurs (maisons de disque, distributeurs, salles de spectacles, billetteries, agences de gérance, diffuseurs, maisons d’édition, studios d’enregistrement et plusieurs autres types d’entreprises liés à la production musicale et vidéo) qui sont tous représentés par deux délégués.

Ensuite, l’Académie inclut également les directeurs musicaux des stations de radio commerciale de langue française inscrites au magazine Palmarès PRO, ainsi que les membres des jurys spéciaux (choisis afin de décerner des prix dans les catégories plus spécifiques, comme pour meilleurs albums jazz, hip-hop ou musique du monde).

La bisbille ne date pas d’hier...

Le vote du public devrait-il avoir plus de poids, moins de poids? Devrait-on plus tenir compte des ventes? La discussion refait surface presque annuellement et satisfaire tout le monde semble être mission impossible.