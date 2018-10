Mon cher René, c’est à notre tour

Mon cher René,

Ce soir j’ai de la peine. Je porte sur mes épaules le poids du million de jeunes du Québec qui ne semblent pas être conscients que l’identité de notre nation est entre les mains de notre génération. La souveraineté est un ballon que nous devons attraper avant qu’il ne soit dégonflé par le temps.

Mon cher René, j’ai envie de te parler ce soir. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce parce que je suis sur mon balcon et que j’ai piqué une cigarette à ma coloc ? Est-ce parce qu’on vient d’avoir une discussion sur la souveraineté et que j’ai failli pleurer en expliquant que l’indépendance ce n’est pas comme la vaisselle, on ne peut pas la laisser sur le comptoir, il faut qu’on la fasse ?

Mon cher René, je sais que c’était en 1980, 16 ans avant ma naissance. Debout sur une scène au centre Paul-Sauvé, il y avait un petit homme qui a prononcé une phrase. Ce petit homme c’était toi, René Lévesque, debout devant ton grand peuple. Une phrase qui t’a pris 15 minutes à terminer, tellement tes mots étaient entrecoupés d’applaudissements, de cris et de pleurs.

- Si je... si je comprends... bien... vous êtes en train de me dire... à la prochaine fois

Pas de point d’interrogation, ni d’exclamation, ni de final. Ni de trois petits. Pas de point, mais un souhait, un projet de société remis à plus tard. Un ballon lancé dans le monde des espoirs permis tout en souhaitant qu’il soit attrapé par les générations à venir. Seulement 19% des 18 à 25 ans veulent voir le Québec devenir un pays, nous révélait la firme de sondage Ipsos en septembre 2018. C’est confirmé, l’ardeur indépendantiste s’est essoufflée.

René, j’ai bien peur que même avec la meilleure passe au monde, ton ballon ne soit jamais attrapé et pourtant je suis de la génération qui a appris à rebondir.

Mon cher René, je viens d’écraser ma cigarette, mais je te promets de tout faire pour ne jamais écraser mon rêve.