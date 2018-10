MTY met la main sur la Casa Grecque

MONTRÉAL | Le Groupe d'Alimentation MTY deviendra propriétaire de la majorité des actifs de Casa Grecque, qui compte 31 restaurants franchisés au Québec.

Par le biais d’une de ses filiales qu’elle détient à 100 %, MTY avalera cette chaîne pour environ 19,5 millions $, plus 3 millions $ pour la valeur des stocks détenus par Casa Grecque. Fondé il y a 38 ans par les frères Peter et Louis Berlemis, cet réseau de restaurants «apportez votre vin» a engrangé plus de 45 millions $ de revenus l’an dernier.

«Les actifs acquis comprennent également une cuisine centrale et un centre de distribution desservant les restaurants de Casa Grecque ainsi que certains clients externes», a précisé MTY par communiqué, mercredi.

La transaction devrait être terminée avant la fin de l’année

Basé à Montréal, MTY possède de nombreuses chaînes et environ 5400 restaurants, dont La Crémière, Au Vieux Duluth Express, Scores, Mikes et Ben & Florentine, Thaï Express et Giorgio Ristorante.