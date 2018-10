NFL: les honneurs individuels

L’automne file, tout comme la saison dans la NFL, qui en est déjà la mi-parcours. Et qui dit mi-parcours dit que le moment est venu de se pencher sur le bilan de cette première moitié ponctuée de surprises, déceptions et dans certains cas, de véritables chocs. Le Journal vous propose donc ses honneurs individuels de mi-saison, sachant fort bien que beaucoup d’eau reste à couler sous les ponts.

Patrick Mahomes

Quart-arrière

Difficile d’y aller avec un autre choix, à moins de vouloir à tout prix être original ! Mahomes domine chez les quarts-arrière avec 2526 verges et 26 passes de touchés. Question de mettre ses chiffres en perspective, il compte déjà le même nombre de passes de touchés que son prédécesseur Alex Smith durant toute la saison dernière ! Les jeux explosifs sont la spécialité de l’étonnant quart de deuxième année avec 39 jeux de 20 verges ou plus et neuf de 40 verges ou plus. Mahomes aurait l’excuse rêvée du quart-arrière en apprentissage, mais il continue d’épater chaque semaine.

Mentions honorables

Todd Gurley (porteur, Rams) : Le porteur se dirige tout droit vers le record de touchés en une saison (31), établi en 2006. Il domine au sol avec 800 verges et est aussi le troisième joueur le plus ciblé des Rams dans le jeu aérien.

Drew Brees (quart-arrière, Saints) : Une seule interception pour le vétéran de 39 ans, contre 14 passes de touché. Vrai qu’il privilégie les courtes passes, mais tout de même, son taux de 77,4 % de passes complétées est hallucinant.

Phillip Rivers (quart-arrière, Chargers) : Rivers connaît son meilleur début de saison en carrière avec 17 passes de touchés et trois interceptions. Pourtant, il n’hésite pas à prendre des risques, comme le démontre sa moyenne de 9,1 verges par passe tentée.

Todd Gurley

Porteur

Considérant que j’évite volontairement de nommer le lauréat du titre de joueur par excellence dans la catégorie du joueur offensif, Todd Gurley est le choix tout désigné pour ravir l’honneur avec 1151 verges de la ligne de mêlée, ce qui lui vaut le premier rang. C’est tout près du tiers de la production offensive monstrueuse des Rams. Quatre des 15 touchés de Gurley ont été réussis sur des réceptions, ce qui démontre l’étendue de sa versatilité et à quel point il s’avère un casse-tête pour l’ennemi.

Mentions honorables :

Adam Thielen (receveur, Vikings) : Pas un receveur n’approche sa production, autant pour les réceptions (74) que les verges (925). Début de saison magistral !

James Conner (porteur, Steelers) : Que cesse tout de suite le débat à savoir s’il est dans la classe de Le’Veon Bell ! Conner trace sa propre voie avec 599 verges au sol (3e) et 31 réceptions.

Zach Ertz (ailier rapproché, Eagles) : Les ailiers rapprochés sont toujours ignorés dans cette catégorie. Mais Ertz est deuxième parmi tous les receveurs avec 61 attrapés.

Aaron Donald

Plaqueur

Le plaqueur des Rams a débuté la saison tranquillement avec aucun sac du quart à ses trois premiers matchs. Depuis, il est redevenu la terreur qu’il a toujours été avec 29 plaqués et, surtout, 10 sacs. À Los Angeles, la pression provient de l’intérieur de la ligne défensive grâce en grande partie à Donald, une denrée rare à travers la ligue. À ce rythme, Donald va littéralement exploser sa marque personnelle de 11 sacs en une saison, établie l’an dernier et en 2015. Le gros contrat signé tout juste avant la saison ne l’a visiblement pas rassasié.

Mentions honorables :

JJ Watt (ailier défensif, Texans) : Il y a les statistiques (8 sacs du quart et 30 plaqués), mais surtout le fait que Watt est redevenu le moteur d’une défensive qui prend du mieux de semaine en semaine.

Khalil Mack (ailier défensif, Bears) : L’ailier défensif des Bears est ralenti par une blessure à la cheville, mais il a démontré à quel point il pouvait prendre le contrôle d’un match en bonne santé.

DJ Swearinger (maraudeur, Redskins) : Le maraudeur de 27 ans connaît ses meilleurs moments en carrière avec quatre interceptions, deux échappés forcés et 32 plaqués.

JJ Watt

Ailier défensif

Il y a de très bons candidats pour l’obtention de cet honneur cette saison, mais Watt revient véritablement de loin. Il a raté 11 matchs l’an dernier et 13 la saison précédente pour des blessures majeures qui menaçaient même de mettre un terme prématurément à sa brillante carrière. Avant d’abdiquer la saison dernière après cinq matchs dans une douleur insoutenable, il n’avait réussi aucun sac et semblait en déclin. Watt, c’est aussi le joueur exemplaire dont la NFL a besoin, impliqué dans sa communauté et dont l’ardeur à la tâche ne se dément pas.

Mentions honorables :

Andrew Luck (quart-arrière, Colts) : Il est deuxième dans la ligue avec 23 passes de touché et semble reprendre de plus en plus sa touche après un départ sans trop d’éclat.

Aaron Rodgers (quart-arrière, Packers) : La saison dernière, sa fracture de la clavicule lui a coûté neuf matchs et les Packers étaient méconnaissables sans lui. Il n’a lancé qu’une interception cette saison.

Odell Beckham Jr (receveur, Giants) : Son attitude ne lui fera pas gagner de concours de popularité, mais il n’a joué que quatre matchs la saison dernière et effectue un formidable retour avec 61 réceptions et 785 verges.

Saquon Barkley

Porteur

Difficile de lever le nez sur Saquon Barkley à ce stade-ci ! Le porteur des Giants est l’homme à tout faire de l’attaque avec 1016 verges de la ligne de mêlée, ce qui lui vaut le deuxième plus haut total du circuit. Il est de loin le porteur le plus utilisé par la passe avec 58 réceptions. Ses sept touchés le positionnent aussi au premier échelon parmi les recrues. Barkley tentera de devenir le troisième porteur dans l’histoire après Roger Craig (49ers, 1985) et Marshall Faulk (Rams, 1999) à amasser 1000 verges au sol et 1000 par la passe.

Mentions honorables :

Baker Mayfield (quart-arrière, Browns) : Sam Darnold (Jets) aurait pu aussi être mentionné, mais Mayfield génère plus d’attaques (245,2 verges par match) et montre plus de précision (58,3 %).

Calvin Ridley (receveur, Falcons) : Avec 27 réceptions, Ridley ne brûle peut-être pas la ligue, mais ses six touchés le placent loin devant tout autre receveur.

Phillip Lindsay (porteur, Broncos) : Personne n’aurait osé imaginer que ce joueur ignoré au repêchage soit premier chez les recrues avec 531 verges au sol. Pourtant, il partage le champ-arrière avec Royce Freeman. Toute une trouvaille !

Darius Leonard

Secondeur

Choix de deuxième ronde, Leonard est une révélation pour la défensive des Colts. Il semble constamment aimanté au ballon et domine outrageusement chez les recrues avec 88 plaqués. Il montre aussi la vitesse pour atteindre les quarts-arrière avec quatre sacs en plus d’être opportuniste à souhait avec trois échappés forcés et deux recouverts. C’est exactement le remède prescrit pour une défensive qui avait grandement besoin d’un joueur d’impact pour agir comme général.

Mentions honorables :

Bradley Chubb (ailier défensif, Broncos) : Nul n’a fait mieux que Chubb au chapitre des sacs du quart avec sept. Le tandem de Chubb et Von Miller ne fait que débuter ses ravages.

Derwin James (maraudeur, Chargers) : Les Chargers déploient leur choix de première ronde à toutes les sauces, lui qui revendique même 3,5 sacs. Son rôle contre la course est crucial.

Denzel Ward (demi de coin, Browns) : Les Browns auraient besoin de plus de joueurs comme lui. Ses trois interceptions, 12 passes défendues et deux échappés recouverts témoignent de son œuvre.

Anthony Lynn

Chargers

Probablement le choix le plus difficile parmi tous les honneurs... Il y a plusieurs candidats qui ont du mérite et plusieurs candidatures se valent. Lynn est choisi ici parce qu’il a su élever son équipe parmi les plus sérieuses de la conférence Américaine malgré l’absence prolongée de son meilleur joueur défensif en Joey Bosa. Il a aussi le fardeau de diriger dans un marché totalement indifférent aux Chargers, alors que même leur propre stade se transforme souvent en territoire hostile.

Mentions honorables :

Pete Carroll (Seahawks) : Peu s’attendaient à ce que les Seahawks montrent un dossier de 4-3 après avoir complètement remodelé leur alignement. Carroll a le mérite, jusqu’ici, d’avoir instauré un climat de confiance malgré les gestes drastiques.

Jay Gruden (Redskins) : Les Redskins ont apporté des changements importants, notamment au poste de quart-arrière, et peu les voyaient au sommet de la division Est.

Matt Nagy (Bears) : Les Bears connaissent des hauts et des bas, mais plus personne ne se moque d’eux après des années misérables. Nagy amène une approche agressive et ses Ours répondent plutôt bien.