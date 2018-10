Pas le temps de niaiser

Vous rappelez-vous cette vidéo virale de 2012 dans laquelle un clubbeur éméché avait lancé « Pas l’temps d’niaiser » en tenant fermement sa bouteille de Heineken dans une main et son shooter de téquila dans l’autre ?

Cette phrase désormais célèbre a visiblement servi de mantra au nouveau gars de XOXO, un entrepreneur prénommé Justin qui aime se poser « en chest » sur Instagram entre deux parties de hockey. Conscient qu’il débarquait en plein milieu d’une partie déjà entamée, le jeune homme devait se montrer fonceur s’il voulait se tailler une place dans l’émission. Et c’est ce qu’il a fait.

À peine arrivé, le grand gaillard confiait à Amélie qu’elle était l’unique raison pour laquelle il s’était inscrit au jeu. Le tout, dans un style qu’on pourrait qualifier de « Normand Despins dans Unité 9 ». Sans surprise, l’« enthousiasme » du concurrent (on utilise les guillemets pour rester poli) a effrayé la blondinette de Québec. On l’aurait été à moins.

Une sur deux

L’approche bulldozer de Justin a toutefois fonctionné sur Noémie, mais non sans peine. Après une conversation à sens unique dans une baignoire à remous durant laquelle la pauvre semblait vouloir disparaître par l’entrée des tourbillons, la protégée de Cary Tauben a fini par succomber lors d’une balade de nuit à Barcelone.

Ne reste plus qu’à souhaiter que cette romance calculée nous permettra d’en apprendre davantage sur Noémie, qui est demeurée plutôt effacée jusqu’à présent, abstraction faite des « Cool », « Nice » et « Wow » qu’elle laisse tomber dans chaque conversation.

Curieuse métaphore

Ailleurs, le triangle amoureux entre Molly, Jake et Léanne s’est finalement avéré un pétard mouillé. Cette dernière a accepté les excuses du mannequin sans trop offrir de résistance. Dans les épisodes web non censurés, les deux « tourtereaux » (encore une fois, les guillemets sont de mise) ont également montré qu’ils étaient passés maîtres en terme de métaphores scatologiques. À court d’arguments pour convaincre Léanne qu’il ne l’avait pas trahie en embrassant Molly, Jake a lâché : « J’ai pas chié dans tes mains. Get over it ». Réponse de Léanne après quelques secondes de réflexion : « Ah non ? Me semble que j’ai un peu de crotte encore... »

Les citations

« Peut-être que s’il se déshabille, j’vais l’trouver plus cute. » – Amélie à propos de Justin

« J’peux-tu skip mon tour ? » – Léanne, avant de passer une soirée avec Jake, Molly et Rébéka

« C’était un peu comme notre maman. » – Noémie, 20 ans, après le départ de Rébéka, 29 ans