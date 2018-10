Patrik Laine compte profiter de son séjour en Finlande

Les vedettes finlandaises Patrik Laine, des Jets de Winnipeg, et Aleksander Barkov, des Panthers de la Floride, vivent des moments magiques au moment où leurs deux équipes se retrouvent en Finlande pour disputer des matchs de la saison régulière, jeudi et vendredi.

«Nous allons tenter de jouer de la même façon que d’habitude et ne pas se soucier des réflecteurs tournés vers nous», a assuré Laine, lors d’un point de presse donné à son arrivée dans son pays natal.

«Ça pourrait être la seule fois dans ma vie que je serai en mesure de jouer une partie de la Ligue nationale de hockey [LNH] chez moi, a poursuivi l’athlète de 20 ans, cité sur le site web de la LNH. Mais je ne veux pas voir ce match dans cette optique. Je veux simplement essayer de profiter de chaque seconde et tenter de gagner ces deux joutes.»

Les deux rencontres seront disputées à Helsinki, capitale de la Finlande.

Une saison à relancer

En plus de profiter de son séjour, Laine tentera par ailleurs de se servir de ces deux matchs pour donner un nouveau souffle à sa saison. L’attaquant des Jets a récolté seulement cinq points en 12 sorties depuis le début de la campagne. Ce n’est toutefois pas ses performances offensives qui chicotent le plus le jeune homme.

«En général, je sens que la rondelle ne bondit pas dans la bonne direction, a affirmé Laine. Quand j’essaie une sortie de zone en défensive, on dirait que ça touche toujours quelque chose et que la rondelle reste à l’intérieur. C’est probablement l’aspect sur lequel je dois le plus travailler. Ce sont ces détails qui doivent être respectés aux yeux des entraîneurs et des autres joueurs. Il faut tous parvenir à jouer de cette façon.»

Un premier point pour Lammikko?

Malgré son désir de bien jouer défensivement, il va sans dire que Laine aimerait ajouter sa touche en marquant un ou deux buts pour les Jets devant ses compatriotes finlandais. Chez les Panthers, Barkov tentera aussi d’en mettre pleine la vue.

Parmi les formations actuelles des deux équipes, un seul autre joueur est originaire de la Finlande, soit Juho Lammikko, un jeune attaquant des Panthers qui est toujours à la recherche de son premier point en carrière dans la LNH. L’occasion semble belle.