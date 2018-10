Piette ne regrette rien

De plus, il a été le joueur de champ le plus utilisé avec 3000 minutes, seulement 60 de moins que le maximum possible sur une saison de 34 matchs.

« C’est dur de me plaindre, les entraîneurs me font confiance. Je ne pense pas que j’ai eu beaucoup de matchs où je suis sorti du lot, mais je ne pense pas avoir fait des matchs catastrophiques non plus. »