Prix annuels de la MLS: Wayne Rooney bien présent, l’Impact boudé

L’attaquant du D.C. United Wayne Rooney est en lice pour le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Major League Soccer (MLS) ainsi que pour celui du nouveau-venu de l’année, a-t-il été dévoilé mercredi.

Par ailleurs, aucun porte-couleurs ou entraîneur de l’Impact de Montréal ne figure parmi les candidats aux prix annuels de la MLS.

Débarqué à Washington durant l’été, Rooney a mené sa nouvelle équipe en séries éliminatoires, le D.C. United terminant au quatrième rang de l’Association de l’Est grâce à une séquence de succès en fin de campagne. L’Anglais a touché la cible 12 fois et ajouté sept mentions d’aide en 20 parties.

Outre l’athlète de 33 ans, Zlatan Ibrahimovic (Galaxy de Los Angeles), Josef Martinez et Miguel Almiron (Atlanta United FC) et Carlos Vela (Los Angeles FC) batailleront pour la distinction de joueur par excellence. Ibrahimovic, Rooney et Vela lutteront également pour celle du meilleur nouveau-venu.