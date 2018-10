Quand un gars se fait avoir d’aplomb

En 24 ans de lecture du Journal de Québec, c’est la première fois que je vous lis et je vous félicite pour vos judicieux propos en réponse à la lettre de Monsieur C. Brown. Je n’ai jamais écrit aux journaux, aux blogues ou à tout autre forum d’opinion. Mais ce matin, je me suis tellement reconnu dans le portrait que faisait ce monsieur de sa vie avec son ex-conjointe, que ça m’a poussé à vous écrire.

J’ai malencontreusement été fraudé, moi aussi, par mon ex-conjointe. Ma première erreur avait été, je l’avoue, de voir ce que je voulais croire plutôt que de croire ce que je voyais dans son attitude. Car ce qui m’arrivait, je le percevais très bien, mais sans vouloir l’admettre.

Pendant une trop longue période, je ne comprenais tout simplement pas ce qu’elle me disait ou ce qu’elle me faisait endurer. Cela jusqu’au jour où elle m’a avoué ne m’avoir jamais aimé et n’être restée avec moi que dans le but de profiter de moi. Maintenant qu’elle n’avait plus rien à soutirer de celui que j’étais devenu, et bien elle me quittait.

Du coup, tout est devenu clair, même si je n’arrivais pas à le croire. À telle enseigne que j’ai exigé d’elle l’inclusion de cet aveu dans la reconnaissance de dettes que je voulais lui faire signer. Vu la satisfaction que ma souffrance lui procurait, elle a accepté ce que je demandais.

Encore maintenant, j’ai peine à croire que quelqu’un ait pu abuser ainsi de ma bonté. Désormais, mon travail est de tout faire pour parvenir à ne plus donner une seule seconde de mes pensées à cette femme, même si, par la force des choses, je suis obligé d’admettre qu’il y a des monstres parmi nous, et que trop souvent, comme pour M Brown, ils sont plus près de nous qu’on le croit.

Dominique Bolduc

Hélas oui, les prédateurs et agresseurs de toutes sortes rôdent. Il importe d’être aux aguets pour les débusquer. Mais quand on est amoureux de quelqu’un, il n’existe rien de plus difficile que de se forcer à ouvrir les yeux pour regarder sa réalité en pleine face. À la lumière des copies d’échanges de textos qui accompagnaient votre lettre, force m’est de croire que vous avez été hameçonné par quelqu’un de très habile. Pour amener du positif dans vos états d’âme, je vous souhaite de développer, à l’avenir, l’art de vous fier à votre petite voix intérieure quand elle vous incitera à la méfiance.