René Cournoyer stoppé, mais pas abattu

René Cournoyer a dû déclarer forfait à la finale du concours complet individuel des Championnats du monde de gymnastique artistique, mercredi, à Doha, au Qatar, finale remportée par le Russe Artur Dalaloyan.

À son premier appareil de la qualification, la barre fixe, où il a fini 28e, Cournoyer a subi un claquage au muscle abdominal supérieur gauche.

«Malgré cela, j'ai réussi à finir la compétition et à me classer pour la finale [le top 24]. La blessure s'est aggravée au fur à mesure que l’épreuve avançait et après le dernier appareil, c'était intolérable. Je n'arrivais plus à respirer et marcher était pénible. J'ai vraiment tout donné sur le plateau de compétition», a poursuivi celui qui avait aussi terminé 56e au sol, 59e aux anneaux, 60e aux barres parallèles, 72e au saut et 91e aux arçons.

Les petits gestes du quotidien sont ensuite devenus difficiles pour le gymnaste, l’entraînement ayant été mis de côté. Il a plutôt fait des séances de massage, d’électrostimulation, d’acuponcture et d’ultrasons.

«Le lendemain de la qualification, j'avais espoir que la douleur se soit estompée, mais ce n'était pas le cas. Rester assis était pénible, me lever du lit était douloureux et je respirais en prenant des demi-respirations. Faire de la gymnastique était impensable. Nous avions quelques jours avant la finale et j'ai pris tous les moyens nécessaires pour récupérer. Cependant, il devenait évident que je ne serais pas capable d’être de la finale. C'était vraiment déchirant comme décision.»

Cournoyer voit dans sa prestation la preuve qu’il doit garder le cap sur la qualification olympique qui aura lieu dans 11 mois, même si le prochain sera surtout consacré à sa rééducation.

«C’est très prometteur pour l'an prochain et je suis fier de m'être qualifié pour la finale. C'était mon objectif de me classer parmi les 24 meilleurs au monde et d'y parvenir malgré une blessure me rend encore plus fier. Je compte bien revenir en force.»