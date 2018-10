Société version 0.08

À en juger par l’hystérie collective qui s’est emparée des réseaux sociaux à l’annonce, vendredi soir dernier, de la fermeture des succursales des SAQ pour une grève de courte durée, à lire les messages de détresse en ligne: Quelqu’un peut me suggérer du bon vin d’épicerie? Quelqu’un peut me vendre une bouteille de son cellier?... on peut facilement conclure que si on faisait souffler les Québécois dans la balloune de la dépendance à l’alcool, fort est à parier que plusieurs dépasseraient le 0.08.

Une dépendance normalisée

Qui aurait cru, près d’un siècle après sa légalisation, que la perspective d’être privé d’alcool pour une soirée allait faire grimper le taux de «peur d’en manquer» dans le sang des amoureux de vin, spiritueux, cocktails et autres?

Depuis sa légalisation, l’alcool trône sur nos tables. Tantôt aromatique, fruité ou encore charnu, il est présent à Noël pour célébrer la famille réunie, aux funérailles pour diluer sa tristesse ou encore juste comme ça, parce qu’il est toujours 17 heures quelque part dans le monde.

Le temps a fait son œuvre, l’intoxication par l’alcool n’est pas assez souvent considérée comme étant un problème à adresser. Pourtant, la banalisation peut mener à la dépendance collective. Cette ivresse sociétaire nous a fait oublier que l’alcool est en réalité... une drogue. Le mot «santé» que l’on clame juste avant de consommer cette substance nocive est un bon exemple de ce déni.

Cannabis à Noël?

Est-ce que j’hallucine si j’entrevois que dans un siècle, le cannabis aura eu un parcours similaire à celui de l’alcool? Sa fumée se sera immiscée dans nos mœurs comme l’alcool dans nos veines.

Verra-t-on tante Ghislaine fumer un joint pour digérer sa tourtière après le copieux repas de Noël? Offrira-t-on un joint aux ados pour les initier au bon cannabis en leur disant «effleure-le du bout des lèvres», comme il était courant de le faire à table le dimanche avec le vin?

La dépendance ne doit pas devenir la norme. Qu’on s’en débouche une pour penser à tout ça.

