Sugar Sammy polarise à Incroyable talent

Les débuts de Sugar Sammy comme juge à La France a un incroyable talent ne sont pas passés inaperçus mardi soir. La franchise et l’humour grinçant du stand-up comique québécois n’ont laissé personne indifférent.

Appelé en renfort par M6 en remplacement de Gilbert Rozon, tassé du panel de juges l’automne dernier après avoir fait l’objet de plusieurs accusations de harcèlement et d’agression sexuelle, Sugar Sammy est resté fidèle à ses habitudes en provoquant le malaise à quelques reprises durant l’émission.

Qualifiée de « douteuse » par Télé-Loisirs, sa blague a toutefois beaucoup fait rire les autres membres du panel de jurés, Marianne James, Hélène Ségara et Éric Antoine.

Avec son humour « sans tabou » et « transgressif », il s’est même mérité le titre de « révélation », sans compter les salutations des chroniqueurs de l’émission Touche pas à mon poste.

Du côté du public, par contre, les avis sont plus partagés. Qualifié de « beau gosse » par certains et décrit comme un juge « ferme et juste » par d’autres sur Twitter, Sugar Sammy a reçu plusieurs critiques durant l’émission. « Insupportable », « exaspérant », « bougon »...