Timides avancées dans les négociations chez Postes Canada

Le syndicat des employés de Postes Canada et leur employeur sont parvenus à réaliser une timide avancée dans leurs négociations, mercredi, une semaine et demie après le déclenchement d'une série de grèves tournantes.

Les deux parties sont parvenues à s'entendre sur l'accès à l'information et sur des améliorations à apporter au processus de réorganisation de l'unité des facteurs ruraux.

«Après plus d’une semaine de pourparlers en présence du médiateur nommé par le gouvernement, il s’agit des seules questions sur lesquelles les parties sont parvenues à s’entendre», a cependant déploré le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Grève des heures supplémentaires

Par ailleurs, le syndicat a demandé à ses membres de cesser de faire des heures supplémentaires dès jeudi à 00 h 01. «Tant que Postes Canada ne règlera pas à la table de négociation les problèmes des heures supplémentaires obligatoires, de la surcharge de travail et de la conciliation travail et vie personnelle, nous prendrons nous-mêmes des mesures pour le faire», a expliqué le syndicat dans un message adressé à ses membres.

Ainsi, les facteurs sont invités à retourner à leur installation postale à la fin de leurs huit heures de travail, qu'ils aient finis ou non la livraison du courrier et des colis.

De son côté, Postes Canada a indiqué que les grèves tournantes, qui ont affecté 52 villes jusqu'ici, mettent à mal ses services.

«L'intensification des grèves a causé l'interruption des activités dans trois de ses plus importants établissements de traitement du courrier, soit Toronto, Vancouver et Montréal [...]. Ensemble, ces trois établissements peuvent traiter des millions de colis et de paquets chaque jour pour les collectivités de partout au pays», a rappelé la société d'État par communiqué.

Par conséquent, 150 remorques pleines de colis et de courrier attendaient toujours d'être déchargées dans ces trois villes, mercredi. «Une fois traités, ces articles doivent être livrés sans surcharger de travail nos employés de livraison. Par conséquent, les clients pourraient voir des retards de plusieurs jours», a expliqué Postes Canada.

Mercredi, la grève s'est poursuivie dans 15 villes au pays, incluant Saint-Jérôme, Joliette, Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion au Québec.