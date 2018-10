Trois honneurs pour Muamba

Le secondeur Henoc Muamba a vu son excellent rendement être récompensé, mercredi. Il a remporté la moitié des honneurs individuels chez les Alouettes pour la saison 2018.

Le Congolais de souche a remporté les titres de joueur par excellence, de joueur défensif par excellence et d’athlète canadien le plus méritant. Ce n’est pas une surprise de voir Muamba rafler ces distinctions en raison de ses performances constantes durant toute la campagne.

La semaine dernière contre les Argonauts, il a atteint le plateau de 100 plaqués cette saison. Il a également obtenu une interception et cinq sacs pendant ses 17 rencontres en 2018.

« Je ne savais pas que j’avais remporté les trois prix, a souligné Henoc Muamba. Je n’aurais pas pu les gagner sans l’aide de mes coéquipiers. C’est le résultat de tous mes efforts que j’ai mis cette saison. »

Stanback récompensé

Le porteur de ballon William Stanback n’a pas été en reste en mettant la main sur les titres de joueur par excellence sur les unités spéciales et de recrue de l’année. Quant à Kristian Matte, il a obtenu le prix du meilleur joueur de ligne offensive.

« Je suis honoré de gagner ce prix, a souligné Matte. D’un autre côté, il y a eu beaucoup de hauts et de bas au niveau de notre ligne offensive.

« Souvent, on souhaite d’autres choses que des récompenses individuelles. »

► Au terme de l’entraînement de mercredi, l’entraîneur Mike Sherman a mentionné qu’il n’est pas impossible que ses trois quarts voient de l’action samedi à Hamilton. En plus de Johnny Manziel et Antonio Pipkin, on pourrait voir Matthew Shiltz lancer quelques passes pour poursuivre l’évaluation de l’équipe à cette position.

► À l’extérieur du terrain, les Alouettes ont annoncé qu’ils ont libéré cinq joueurs de leur équipe d’entraînement, dont le Québécois Maxime Latour et l’ailier défensif Vantrel McMillan.