Un ancien candidat poussé à démissionner reproche au PLQ de manquer de courage et d’humilité

Un an après s’être fait montrer la porte par le Parti libéral du Québec (PLQ), l’ancien candidat Éric Tétrault règle ses comptes avec la formation politique qui, à ses yeux, n’est plus assez nationaliste.

«17% du vote francophone, on frise le taux d’alcool dans la bière. Un moment donné il va falloir faire quelque chose», a-t-il lancé sur les ondes de QUB radio mercredi.

Éric Tétrault croit qu’un mandat dans l’opposition permettra au parti de renaître de ses cendres qui a été au pouvoir pendant plus d'une décennie. «Je pense qu’il faut tranquillement rentrer dans nos habits d’opposition et qu’il faut faire une grande introspection qui n’a jamais été faite depuis le départ du grand chef libéral, qui est Jean Charest».

M. Tétrault s'est toutefois dit sceptique quant aux ambitions véritables du parti à vouloir se renouveler. «Un moment donné, le pouvoir, ça use et il faut que tu sois capable de te réinventer. Ça prend beaucoup de recul, du courage, de l’humilité et je ne vois rien de ça, au Parti libéral», a-t-il insisté à l'émission Trudeau le midi.

Le parti rejoindrait moins les francophones parce qu'il a délaissé le nationalisme ces dernières années, selon Éric Tétrault. «C’est la première façon d’aller chercher le vote des francophones, c’est de comprendre qu’ils sont des gens qui veulent s’exprimer à travers une lorgnette nationaliste.»

Désirant faire passer son message, l’ancien candidat a même été jusqu’à citer en exemple l'ancien premier ministre controversé Maurice Duplessis.

«Duplessis s’est fait élire pendant 18 ans sur le dos d’Ottawa, on ne veut pas retourner dans ses années là, mais lui avait compris quelque chose», a-t-il dit.

Le PLQ, toujours le bon parti pour lui?

Éric Tétrault, qui s’était fait exclure de l’élection partielle dans Louis-Hébert à la suite du départ de Sam Hamad, n’exclut pas un retour en politique.

«J’aime encore la politique, j’aimerais revenir. Je pense qu’avec le temps les gens vont finir par comprendre», s’est-il exprimé, faisant allusion aux allégations d’harcèlement psychologique envers une de ses anciennes employées qui avaient causé sa perte.

Il n’est par contre pas convaincu que le Parti libéral est encore la formation politique qui lui convient. «J’espère que je vais encore pouvoir partager certaines idées avec le Parti libéral. Mes convictions n’ont pas changé, mais je vois le parti libéral se transformer tranquillement et je ne suis pas certain si ce serait le bon véhicule. [...] Si je ne me sens pas confortable, j’irai ailleurs.»