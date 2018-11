Un (anti)-héros nommé Léo

Fabien Cloutier refuse de qualifier Léo d’« antihéros ». Le protagoniste des spectacles Scotstown et Cranbourne, qui aura bientôt sa série éponyme sur Club illico, a beau afficher des limitations intellectuelles évidentes et présenter de nombreux défauts, le comédien, auteur et conteur perçoit « le chum à Chabot » comme un héros en bonne et due forme. « La perfection, c’est plate. C’est sans histoire », déclare Fabien Cloutier au Journal.

Éternel adolescent au grand cœur sous une allure grossière et rustique, Léo a provoqué de fortes réactions pendant plusieurs années au théâtre. Approchant maintenant la quarantaine, ce vieux garçon de région et vendeur de pot décide de prendre sa vie en mains. Finis, les samedis à jouer au Monopoly tout seul en attendant le prochain party. Le nouveau Léo souhaite mener une vie rangée et réaliser son rêve ultime : avoir une conjointe, une maison et une piscine hors terre.

« Quand j’ai commencé à faire Léo, j’avais autour de 25 ans, explique Fabien Cloutier. Aujourd’hui, j’en ai 40. J’ai vieilli. Léo aussi. On n’est plus au même endroit. »

Le même

Fabien Cloutier n’est effectivement plus au même endroit qu’en 2005, alors qu’il présentait Oùsqu’y é Chabot ? lors d’une soirée de Contes urbains au Théâtre La Licorne à Montréal. Diplômé du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec en jeu depuis 2001, il était encore inconnu du grand public, malgré quatre années à voir son étoile grimper au théâtre. Mais c’était bien avant Scotstown (2008), Cranbourne (2011), un prix littéraire du Gouverneur général pour Pour réussir un poulet (2015) et une panoplie de contrats au petit écran, autant comme chroniqueur (PaparaGilles, Esprit critique) que comme acteur, notamment dans Boomerang, Les beaux malaises, Les pays d’en haut, Plan B et Faits divers, une série pour laquelle il remportait, en septembre dernier, le prix Gémeaux du Meilleur premier rôle dramatique.

« Ma vie n’a pas changé, soutient le touche-à-tout. Mes intérêts sont les mêmes. Je n’aime toujours pas magasiner. Je n’irai pas parader dans un centre d’achats pour me faire dire bravo par du monde. Je ne m’attends pas à recevoir des privilèges. Je ne sens pas qu’on me doit quelque chose parce que je suis rendu connu. J’ai toujours été quelqu’un de simple. C’est resté. »

Tournage agréable

Produite par Encore Télévision (Fugueuse, Lâcher prise) et réalisée par Jean-François Chagnon (Like-Moi, Les Appendices), Léo atterrira sur Club illico le 15 novembre. Les 11 épisodes qui composent la première saison ont été tournés au printemps, au cours des mois de mai et juin. Fabien Cloutier parle d’un tournage intense, mais agréable.

« C’est très touchant de voir des gens mettre tous leurs talents au service d’une œuvre. Des gens qui veulent faire la meilleure série possible. Les accessoiristes, les machinistes, les éclairagistes, la direction artistique, les caméramans... C’est le fun de voir du monde y croire autant. Ça m’a enlevé beaucoup de pression. Je pouvais juste me concentrer à jouer. Je n’avais pas besoin d’avoir un œil partout parce que c’était plein de monde qui voulait bien faire. »

Laisser-aller

Léo a beau être son « bébé », Fabien Cloutier n’a éprouvé aucune difficulté à « laisser aller » et accepter que d’autres têtes créatives y mettent leur empreinte. Parmi elles, signalons Steve Laplante, Erika Soucy et Claude Lalonde, qui ont tous contribué aux textes.

« Je suis un gars qui sait comment passer la puck. C’est pour ça que j’ai pu travailler avec une équipe d’auteurs. Je devais leur donner du lousse. Je devais accepter qu’ils aient des idées différentes des miennes. Ce n’est pas parce qu’une idée n’est pas passée par moi qu’elle n’est pas bonne. Au contraire. »

Avec affection

En entrevue, Fabien Cloutier discute de Léo avec beaucoup d’affection. Certes, ce dernier sacre comme un charretier et exprime une pensée « assez­­­ carrée », mais il témoigne de belles qualités, insiste le dramaturge.

« Il est honnête. Avec lui, tu sais toujours ce qu’il pense. C’est un gars qui ose se remettre en question. Son bon fond fait en sorte qu’il peut avancer. Et devant des défis, ce n’est pas quelqu’un qui s’obstine bien longtemps ; il les prend à bras le corps. »

« C’est aussi un gars sensible, poursuit Fabien Cloutier. Il est sensible aux autres et sensible aux injustices, mais il n’en est pas vraiment conscient. Ça rend la chose encore plus belle. »

Pression

Bien qu’il domine la distribution d’une série télé pour la première fois, Fabien Cloutier paraît plutôt zen à quelques semaines du grand lancement de Léo.

« J’espère que les gens vont aimer ça. S’il y a une pression, c’est une pression de toucher le public. On veut surprendre ceux qui connaissent les pièces et intriguer ceux qui n’ont rien vu. »

La première saison de Léo atterrit sur Club illico le jeudi 15 novembre.

L’entourage de Léo

Léo a beau être au cœur d’une série qui porte son nom, il est loin d’être le seul personnage à apparaître à l’écran. Pour mieux apprivoiser son univers, nous avons demandé à Fabien Cloutier de décrire quelques-uns des visages qui gravitent autour du héros.

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Cindy (Marie-Laurence Moreau)

Adjointe administrative chez Dubeau Gâteaux, Cyndi fait tourner bien des têtes, mais puisqu’elle sort d’une relation amoureuse difficile, elle hésite à s’abandonner à Léo. « Ça peut être épeurant, tomber en amour, dit Fabien Cloutier. La souffrance que certains ont vécue les incite à mettre le break. On souhaite qu’elle réussisse à surmonter ses peurs. »

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Chabot (Steve Laplante)

Ex-fêtard vendeur de fines herbes comme son meilleur ami Léo, Chabot vit désormais avec Karine et ses deux enfants. « C’est un gars qui s’est remis en question avant Léo. Sa vie a changé d’un coup sec quand il s’est fait une blonde. C’est un gars honnête qui n’a pas peur de remettre son chum en question. »

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Yvon (Julien Poulin)

C’est le père de Léo. Célibataire endurci, Yvon a élevé son fils seul après avoir perdu sa femme. « C’est un homme très, très aimant pour son fils. Mais il vieillit. Il perd un peu le fil, des fois. Il a de plus en plus besoin de son gars. »

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Jessica (Anne Dorval)

C’est la mairesse/coiffeuse/psychologue de Walton. « Léo, c’est le genre de gars qui doit aller se faire faire un petit tour d’oreille chez la coiffeuse chaque mois. Jessica, c’est une femme très importante pour lui. C’est une femme qu’il aime sincèrement. Elle sait comment le brasser. Elle lui dit les vraies affaires. »

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Pouliot (Hubert Proulx)

Leader de l’ancien groupe d’amis de Léo, Pouliot (prononcez Pouldjot) n’a aucun savoir-vivre. Il continue de traîner avec Dugars (Sébastien Dubé), McDonald (Vincent Leclerc) et Bourdon (Luc Boucher). « Ce sont les chums d’adolescence de Léo, la gang avec qui il a brassé durant des années... la gang dont il veut se défaire. »

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Drouin (Simon Lacroix)

Le meilleur ami de Perreault. Toujours disponible pour lui rendre service, que ce soit pour lui donner un lift jusqu’au travail le matin ou pour lui étendre sa crème de zinc dans le dos.

Couture (Marc Labrèche)

Contremaître chez Dubeau Gâteaux, Couture gère « la bande de boys » dont fait partie Léo. « C’est un homme aux idées arrêtées, caractériel et aux jokes parfois un peu déplacées. Il représente une part du passé. »

Perreault (Guillaume Cyr)

Ce grand sensible file du mauvais coton depuis qu’il est redevenu célibataire. « Sa femme l’a laissé pour un autre. Et selon lui, tout est la faute de l’autre. Perreault, c’est quelqu’un qui ne s’est jamais vraiment remis en question. »

Landry (Mario Jean)

Un autre collègue de travail de Léo à l’usine de gâteaux. « Il est aussi cultivateur. Le matin, avant de rentrer, il s’occupe de ses vaches. Il n’a pas beaucoup de succès en amour. On sent qu’il y a longtemps, il aurait aimé être avec Cyndi, mais ça n’a pas marché. Pour lui, c’est l’inaccessible étoile. »