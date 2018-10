Un geste déplacé de Léanne refroidit son couple à XOXO

On ne voit pas à l'écran tout ce qui se passe dans les coulisses de l’émission XOXO, par exemple le geste que Léanne a posé lors d’une soirée bien arrosée, qui n’a visiblement pas plu à son coup de cœur no 1, Jake.

Le geste en question? Une fausse fellation sur un concombre. Ça ne s’invente pas. C’est lors d’une activité bien arrosée au spa en compagnie de Manuel et Maxime que «l’incident» s’est produit.

Capture d'écran

On le sait, Léanne est l’une des filles les plus authentiques et «sans filtre» de l’émission. La blonde adore faire des simagrées pour faire rire, mais cette fois, Jake a trouvé qu’elle était allée un peu trop loin. Sur le bord de la mer, à Tulum, ce dernier a tenu à mettre les choses au clair avec sa douce.

«Tu sais, devant le monde, moi, j’aime moins ça. Ça ne fait pas professionnel, on dirait. Je ne veux pas avoir l’air d’un cave.»

Heureusement, ils ont su mettre leurs différends de côté et semblent avoir trouvé un terrain d’entente... pour l’instant.

On se souvient que, pas plus tard que la semaine dernière, Jake avait embrassé Molly à pleine bouche lors d’un événement au Soubois.

À LIRE AUSSI: Un gars en couple a «frenché» une autre fille à XOXO et plus rien ne va

Ils n’ont pas fini de faire jaser, ces deux-là!