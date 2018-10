Un premier roman pour la comédienne Frédérique Dufort

Frédérique Dufort écrit présentement un premier roman. L’auteure et comédienne, qui a fait sensation auprès des jeunes lecteurs avec le guide de conseils Fais-le pour toi, l’an dernier, aimerait même que cette fiction qu’elle développe, destinée aux adolescentes, devienne éventuellement une série pour la télévision.

«Je l’écris vraiment dans le but que ça se transforme, a précisé Frédérique, rencontrée sur le tapis rouge du Gala de l’ADISQ, dimanche dernier. Je veux créer quelque chose pour les jeunes, parce que je trouve ça tellement important! J’ai eu la chance d’être dans Tactik, de vivre ça, et c’est important de le recréer. Maintenant, on vise beaucoup les jeunes adultes, mais moi, je pense qu’il faut revenir à la source, aux 12-16 ans.»

Frédérique Dufort en révèle pour l’instant très peu sur l’histoire de ce roman, laquelle devrait s’étaler sur plusieurs tomes. L’ouvrage sera lancé en janvier, aux Éditions Boomerang. Ce sont d’ailleurs les gens de Boomerang qui ont approché Frédérique au Salon du livre de Montréal, l’an dernier, pour lui proposer de développer ce projet.

«Je voulais créer un personnage féminin très fort, mais en même temps aux prises avec plusieurs faiblesses personnelles. Souvent, je trouve qu’on donne trop d’étiquettes aux adolescentes. À 12 ans, elles veulent en avoir 15, mais c’est correct de leur donner le droit d’avoir 12 ans! C’est important de leur dire qu’elles ont le droit de ne pas être parfaites», estime Frédérique.

Projet avec Jérôme

Celle qui a été des premières années d’Unité 9 n’a pour l’instant aucun engagement comme comédienne à son agenda, mais sa plume l’occupe beaucoup. En plus de son roman, elle planche sur une suite à Fais-le pour toi, qu’on devrait pouvoir lire en juin, et dont le ton sera plus mature que celui du premier volet, a-t-elle annoncé.

«Dans le premier, je ratissais large, mais j’allais plus dans la jeunesse. Là, je veux vieillir. Je trouve important d’avoir des conversations avec les adolescents que les parents n’oseront peut-être pas avoir. J’ose dire que c’est de moi à eux, avec humour. Je m’intéresse à toutes les questions qu’on se pose, à l’adolescence, en se disant qu’on ne peut tellement pas en parler à nos parents! Je vais oser aller dans le plus croustillant!», a noté la jeune femme de 23 ans, qui se perçoit comme une «grande sœur» pour le jeune public.

En attendant, le dérivé Fais-le pour toi pendant 365 jours, un recueil de pensées inspirantes pour chaque jour de l’année, vient de paraître aux Éditions de la Bagnole.

Elle est en couple avec le chanteur Jérôme Couture depuis un an, mais ils ne s’affichent officiellement comme des amoureux que depuis quelques semaines. Frédérique Dufort aimerait en outre travailler en duo avec son copain prochainement, dans un projet de musique, d’écriture ou de télévision.

«On en parle beaucoup, a glissé l’artiste. On s’en vient avec de belles petites idées!»