Un rappel pour la Mitsubishi Lancer

Transports Canada vient d’émettre un rappel concernant un problème d’essuie-glaces sur la Mitsubishi Lancer de 2008 à 2017. Au total, 80 610 unités seraient affectées.

De l’eau pourrait s’écouler sur le joint à rotule de tringlerie des essuie-glaces de pare-brise. Avec le temps, le joint se rouille ou s’use prématurément, ce qui engendrerait le détachement de la rotule. Les essuie-glaces cesseraient donc de fonctionner, limitant la visibilité pour le conducteur et posant un risque d’accident.

Mitsubishi

Les concessionnaires Mitsubishi corrigeront le problème en remplaçant la tige de tringlerie d’essuie-glace par une tige de contre-mesure ainsi que la manivelle du moteur d’essuie-glace.

Les Mitsubishi Lancer berline, Sportback cinq portes et Evolution sont toutes touchées par ce rappel. Pour vérifier si ce rappel s’applique à notre véhicule, on peut visiter le site internet de Mitsubishi Motors Canada et y inscrire votre NIV, ou bien contacter le constructeur par téléphone au 1-888-576-4878.