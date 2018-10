Une page qui se tourne pour Chantal Fontaine

Chantal Fontaine a vécu un amalgame d’émotions l’été dernier: au bonheur de camper un nouveau personnage à la télévision, dans la série Clash, s’est superposée la déception de devoir fermer son restaurant Accords bar à vin, qui avait pignon sur rue dans le Vieux-Montréal depuis 2010.

«Ç’a été une déception, mais en même temps, un soulagement. À un moment donné, la réalité des chiffres doit parler. Avec ce que ça prend pour maintenir en vie un restaurant qui avait déjà neuf ans, c’était une obligation pour moi d’être lucide» , a confié la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

«La restauration est vraiment un milieu féroce, a continué Chantal Fontaine. Les gens, de plus en plus, recherchent toujours une nouvelle expérience. Je n’ai aucun regret quand je regarde en arrière.»

Car, affirme l’artiste, l’expérience n’a pas été vaine: ses associés Guy A. Lepage, Jean-Pierre Des Rosiers et elle-même n’auraient pu ouvrir la deuxième adresse Accords Bistro, rue Sainte-Catherine, dans le Quartier des spectacles – qui est toujours en vie – si ce n’avait été de l’existence d’Accords. D’ailleurs, étant propriétaire de l’immeuble qui abrite Accords Bistro, le trio peut continuer d’opérer le commerce sans soucis.

«Mais c’est quand même mon aîné que j’ai laissé partir. On était le premier bar à vin vraiment concentré sur le biodynamique, le vin ‘‘nature’’. Maintenant, c’est ce que font plusieurs établissements. J’adorais le lieu», a-t-elle souligné.

«Aujourd’hui je veux récupérer mes énergies dans quelque chose qui me redonne un peu plus.»

Ce «quelque chose» n’empruntera pas la forme d’un nouveau restaurant, a précisé la femme d’affaires.

«Mais un projet relativement à la gastronomie, sans doute, a-t-elle laissé planer. On verra!»

Une oreille importante

Dès lundi, le 5 novembre, on retrouvera Chantal Fontaine, la comédienne, dans la fiction jeunesse Clash, que VRAK présentera du lundi au jeudi, à 19 h 30.

Dans cet univers déployé dans un centre de réadaptation, imaginé par l’auteure Martine D’Anjou et produit par Aetios, Fontaine personnifie Cynthia Trudeau, une gentille travailleuse sociale et psychothérapeute qui aidera des victimes d’accidents graves à leur sortie de l’hôpital.

Ses journées croiseront celles de Robin (Alexandre Nachi), Christophe (Alex Godbout), David (Alexandre Cantin) et Arielle (Rose-Marie Perreault), qu’une embardée sur la route, un AVC ou une brûlure ont freiné dans leurs ambitions, et dont l’avenir est hypothéqué par de graves maux. Ludivine Reding, Joey Scarpellino, Réal Bossé, Sébastien Huberdeau et Guillaume Cyr figurent aussi dans Clash.

«Ils ont une nouvelle réalité devant eux, et ça fait beaucoup de choses à consolider en peu de temps, a observé Chantal Fontaine. Cynthia est une oreille importante. Elle est là pour les écouter et faire en sorte qu’eux-mêmes trouvent des solutions. Chaque individu doit trouver sa nouvelle façon de vivre, et Cynthia est là pour dépoussiérer le chemin devant eux.»

Chantal Fontaine, qui avait aussi côtoyé une jeune génération d’acteurs jadis, en tournant dans Virginie, a pris beaucoup de plaisir à collaborer avec les têtes d’affiche de la génération des «milléniaux» de «Clash» pendant ses 18 jours sur ce plateau.

«Je me trouve très privilégiée de pouvoir apprendre à les connaître. Ils ont une façon de jouer très moderne. Ces jeunes ont regardé autant les séries américaines que québécoises ou européennes. En travaillant avec eux, je découvrais de nouveaux musiciens, de nouveaux rappeurs. Moi, mes enfants sont déjà plus vieux qu’eux, et ça m’offrait un beau regard sur leur réalité. J’ai trouvé ça vraiment très chouette! Je me trouve très chanceuse de faire partie de cette belle ‘‘gang’’-là», s’est réjouie l’ex-Julie de Yamaska.