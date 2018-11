Une psychologue d'Alma radiée pour inconduite sexuelle

ALMA – Une psychologue d'Alma a été radiée pour cinq ans par son ordre professionnel en août dernier pour inconduite sexuelle.

La docteure Natasha Tremblay a reconnu avoir établi un lien intime et avoir eu des relations sexuelles avec un de ses patients. Ce dernier l'avait consultée pour la première fois en avril 2013, à son bureau privé d'Alma.

De retour d'une mission militaire, l'homme présentait des symptômes de stress post-traumatique. Il a consulté Natasha Tremblay pendant deux ans, pratiquement toutes les semaines, pour un total de 78 rencontres.

En juin 2015, la psychologue a mis fin à sa thérapie et a fermé son dossier. Or, à peine quelques semaines plus tard, elle a été aperçue en train d'embrasser son client dans un lieu public de Saguenay.

La psychologue a fait l'objet d'une plainte disciplinaire à l'Ordre des psychologues du Québec pour avoir «manqué à son obligation d'indépendance professionnelle en établissant des liens amoureux [...] et en ayant des relations sexuelles avec son client.»

La sanction imposée par le conseil de discipline est tombée en août dernier. Natasha Tremblay a écopé d'une radiation de cinq ans, la peine minimale imposée par le Code des professions du Québec, en plus de 2 500 $ d'amende.

«La relation sexuelle entre un psychologue et un client constitue une faute extrêmement grave [...]. L'infraction commise par Mme Tremblay mine considérablement la confiance du public [et] porte ombrage à l'ensemble de la profession», peut-on lire dans la décision.

De son côté, l'Ordre des psychologues du Québec, sans commenter ce cas précis, rappelle que les sanctions sont sévères pour ce type de comportement.

«Ce n'est jamais autorisé, dans aucun contexte, d'avoir des relations de nature sexuelle avec des clients. On considère que c'est l'une des infractions les plus graves au code de déontologie», a indiqué la présidente de l'Ordre, Dre Christine Grou.

Selon la décision du conseil de discipline, Natasha Tremblay, âgée de 42 ans, était pleinement consciente de ses gestes et était prête à en assumer les conséquences. D'ailleurs, elle serait, encore aujourd'hui, toujours en relation avec son client.