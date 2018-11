Vanessa Pilon explique pourquoi elle refuse de montrer le visage de son enfant sur les réseaux sociaux

Plusieurs vedettes québécoises et internationales prennent la décision de cacher l'identité de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Chacun a ses raisons de le faire. Vanessa Pilon a expliqué au magazine 7 jours pourquoi elle ne désire pas montrer le visage de Claire publiquement.

Celle qui a eu son tout premier enfant avec Alex Nevsky a justifié son choix de garder Claire loin des regards étrangers.

«Notre conclusion, c’est qu’en ce moment, on n’a pas envie de la montrer, et ce, même si ça fâche des gens sur les réseaux sociaux. Pour l’instant, on a simplement envie d’avoir du plaisir à vivre avec elle et on ne veut pas avoir le regard extérieur des gens sur notre vie. Ma fille, je la trouve magnifique. Je suis sûre qu’elle l’est! Mais je n’ai pas envie de lire de commentaires à son sujet. C’est trop précieux en ce moment. Notre réflexion va évoluer et va probablement changer. On voudra certainement partager notre bonheur, particulièrement en voyage. Mais pour l’instant, on est dans notre petite bulle et on est bien comme ça», a-t-elle indiqué dans l'entrevue qu'elle a accordée au magazine.

Plusieurs vedettes québécoises ont décidé de ne pas exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de Mélanie Boulay et de Marilou, de Trois fois par jour.

*Lisez l'entrevue complète de Vanessa Pilon dans le magazine 7 Jours, en kiosque le jeudi 1er novembre