Voyez Justin Trudeau et sa famille déguisés pour Halloween

OTTAWA | Justin Trudeau a uniquement revêtu ses habits de premier ministre au Parlement pour l’Halloween cette année, réservant son costume de Sherlock Holmespour la cueillette de bonbons en soirée avec les enfants.

La petite pluie et la basse température n'ont pas empêché la famille Trudeau de passer l'Halloween mercredi, en débutant à Rideau Hall, la demeure de la gouverneure générale. Si Sophie Grégoire-Trudeau était une princesse et Hadrien, le plus jeune de la famille, un prince, Ella-Grace était une gardienne de but aux couleurs des licornes, tandis que son grand frère Xavier portait un masque effrayant et une hache ensanglantée.

Photo Sarah Bélisle

M. Trudeau avait attiré l’attention l’an dernier lorsqu’il s’est présenté au travail en empruntant les airs de Clark Kent, l'identité secrète de Superman.

Certains députés conservateurs ne l’avaient pas trouvé drôle, jugeant le geste du premier ministre déplacé.

Photo Sarah Bélisle

D’autres députés ne se sont pas gênés, hier, pour célébrer l’Halloween en grand dans l’enceinte du Parlement.

«Nous n’avons parfois pas assez de plaisir ici, a lancé à la blague le libéral Gordie Hogg, vêtu d’un complet-cravate orange et noir arborant des citrouilles. Incorporer un peu de fantaisie, de joie et de plaisir dans le travail sérieux que nous faisons ici est une bonne chose.»

PHOTO MATTHEW USHERWOOD

Le député libéral de Winnipeg, Robert-Falcon Ouellette, s’est quant à lui présenté à la Chambre des communes dans un complet blanc tacheté de sang.

PHOTO MATTHEW USHERWOOD

Les Muppets Statler et Waldorf ont aussi fait une apparition remarquée dans les couloirs du Parlement. Ils se sont même permis de chahuter le premier ministre Trudeau durant la réunion hebdomadaire des troupes libérales.

Le bureau du premier ministre n’a pas voulu dire pourquoi M. Trudeau n’a pas célébré l’Halloween durant sa journée de travail cette année.

-Avec Sarah Bélisle