13 objets sportifs de collection au prix étonnant

Être un fan de sports, ça coûte cher. Imaginez être un collectionneur...

La valeur de ces 13 objets vous fera écarquiller les yeux.

454 000$ (!) pour une carte de Georges Vézina

Le seul exemplaire de cette carte de 1911-12 semble être en excellent état. La contribution du cerbère au monde du hockey est inqualifiable.

29 090 99$ pour cette photo autographiée par Babe Ruth, Lou Gehrig et Jimmie Fox, lors de la tournée du Japon en 1934.

Or, une casquette portée par Ruth lors de cette tournée s'est vendue 303 000$ en 2014.

356 366$ pour la SEULE balle autographiée par Frank Chance.

Le joueur-gérant a disputé 17 saisons dans les majeures (10 avec les deux rôles), en plus de remporter deux séries mondiales consécutives en 1907-08.

910 000$ pour une carte de recrue de Lebron James

LeBron James est dans la discussion du meilleur joueur de l'histoire du basketball professionnel. C'est donc sans surprise que cette carte de recrue unique autographiée par le King lui-même vale presque 1 M$.

18 000$ pour un maillot... de Dak Prescott?

Le quart-arrière des Cowboys peut se targuer d'avoir un souvenir qui se vend plus cher qu'un chandail autographié de Joe Montana et de Jerry Rice.

«America's Team».

35 000 $ pour un chandail de Mickey Mantle

Et il ne date pas de son séjour avec les Yankees, mais plutôt de sa saison 1951-52 dans les mineures, à Kansas City.

2678$ pour un banc du Forum autographié par Jean Béliveau

Vraiment, on s'attendait à plus cher pour une pièce du genre. 24 bancs du Forum ont été autographiés par le «Gros Bill», et tout indique qu'il en reste quelques-uns sur le marché.

11 639$ pour un ballon signé par les Bulls de 95-96

Pippen, Rodman, Jordan... tant de légendes sur un seul ballon, signé après leur victoire en finale.

8000$ pour des chaussures portées par Usain Bolt

Évidemment, elles sont aussi autographiées. Il a couru avec celles-ci aux pieds aux Olympiques de 2016.

La griffe du boxeur légendaire décédé en 2016 n'est pas accessible pour toutes les bourses.

Son gant gauche, porté pendant sa victoire par TKO contre Sonny Liston en 1964, est une véritable pièce d'histoire.

Le gardien a terminé sa carrière avec l'Impact. Cinq apparitions en trois saisons.

On ne comprend rien.

Le meilleur combattant à n'avoir jamais combattu dans l'UFC a évolué quelque temps en Asie au début des années 2000. En 2015, il a signé ses rubans protecteurs après sa victoire par TKO dans l'organisation RIZIN.

1544$ pour un dossier de siège du Silverdome signé par Vince McMahon

À ce prix-là, vous pourriez avoir un banc complet du Forum signé par Guy Lafleur.