MARTINEAU, Claire



Au foyer de St-Flavien, le jeudi 25 octobre 2018, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédée madame Claire Matineau. Elle était l'épouse de monsieur Jean D'Auteuil. La fille de feu monsieur Alphonse Martineau et de feu Eugénie Breton. Native de Dosquet. La famille vous accueillera à laà compter de 9h30,Elle laisse dans le deuil son mari Jean D'Auteuil, ses fils Christian (Nathalie Côté), Yvan; ses petits-enfants : Étienne (Suzie Laroche-Côté) et Aglaée (Anthony Paquet), ainsi que sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines. Un merci spécial pour le personnel de la résidence Au Cœur du Bonheur de St-Agapit et du CHSLD de St-Flavien. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire