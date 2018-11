ROY, Gilles



Entouré de l'amour des siens, au CHSLD de St-Gervais-de-Bellechasse, le 26 octobre 2018, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gilles Roy, fils de feu monsieur Wilfrid Roy et feu madame Véronique Laflamme et l'époux de madame Pauline Jolicoeur. Il demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairele vendredi 2 novembre 2018 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 3 novembre 2018 de 9 h à 10 h 45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, madame Pauline Jolicoeur, ses enfants: Sylvie (Alain Valiquette), Martin (Nathalie Leblond), Sylvain (Anne Labrecque), Frédéric (Carine Théberge); ses petits- enfants: Samuel et Lauréane Valiquette, Gabrielle, Charles Roy, Pierre-Olivier, Philippe et Mélina Roy, William et Zacharie Roy; ses sœurs de la famille Roy: Jeannine (Gérard Beaudoin), Gisèle (Fernand Blais), feu Cécile (André Rochefort), Rita (Jean-Claude Samson), Thérèse (Gustave Marceau), Précille (Raynald Dion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jolicoeur: Rosaire Jolicoeur (Rose-Hélène Demers), Louisette (feu Oscar Plante), Marcel (Yolande Carrier), Léo (Denise Guénette), feu Lucien (Pauline Fortier), feu André (Huguette Paré), Mariette (feu Albert Lachance), Bernard (Diane Gilbert), Patrice (Lise Dumont), Lilie (Donat Lesvesque); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements sincères au personnel du CHSLD de St- Gervais pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à notre père. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don Les Bénévoles du CHSLD de St-Gervais, 70 rue St-Étienne St-Gervais (Québec) GOR 3CO ou à la Fondation Rayon d'espoir de la MRC Bellechasse 80, Boul. Bégin Ste-Claire (Québec) GOR 2VO. La direction des funérailles a été confiée à la