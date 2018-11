ÉMOND, Édouard



Notre cher papa Édouard (Eddie) Émond est décédé à son domicile, le 19 octobre 2018, à l'âge de 82 ans, il était l'époux de madame Hélène Vaillancourt, fils de feu monsieur Sarto Émond et de feu madame Henriette Griffin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène, ses deux filles adorées: Carole et Lyne (Jean Ouellet), ses deux petits-fils: Alexis et Félix; ses belles-sœurs et beaux-frères: Monique Vaillancourt (Michel Kirouac), Gilles Vaillancourt, Marielle Vaillancourt (Jacques Rocheleau) et Gabriel Vaillancourt (Lina Fournier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de soins de l'Hôpital Laval, ainsi qu'aux premiers répondants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.