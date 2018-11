BÉDARD, Claude



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 11 octobre 2018, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Bédard, époux de madame Laurette Otis, fils de feu dame Fidelia Tremblay et de feu monsieur Irenée Bédard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Edmond de Stoneham. Il laisse dans le deuil outre son épouse Laurette, ses filles: Sylvie (Marcel Turgeon) et Sonia (Roch Lafond); ses petits-enfants: David (Adréanne Fortin Rhéaume), Patrick, Simon, Stéphanie (Samuel Pouliot) et Martin; ainsi que ses arrière- petits-enfants William, Alexis et Léa. C'est dans l'amour et l'espérance qu'il est allé rejoindre ses sœurs et son frère: Irène (feu Armand Chamberland), Jean-Paul (feu Simone Lefrançois) et Rita (Lucien Tremblay). Les membres de sa belle- famille Otis: feu Lionel (Françine Lemay), James (Colette Brochu), Armand (Élisabeth Donahoe), feu Roland (Nicole Bernier), Jean-Maurice (Colombe Fortin) et Fernand (Estelle Hudon). S'ajoute les neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s, spécialement Anne Blouin, Hélène Thivierge, Michelle Verreault et feu Daniel Genest. La famille remercie très sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca ainsi qu'à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de St-François d'Assise) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.