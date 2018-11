GAGNON, Pauline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 9 octobre 2018, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Gagnon, fille de feu dame Germaine Dufour et de feu monsieur René Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Étienne à La Malbaie. Elle laisse dans le deuil son fils Claude, son frère Jean-Yves, ses sœurs: Micheline (Réal Bourbeau) et Claudette (feu Jean Barrette). C'est dans l'amour et l'espérance qu'elle est allée rejoindre son frère Jean-Louis (feu Carmen Fournier), ses sœurs: Denise (feu Paul-Eugène Vézina), Mariette (feu Claude Belley) et Andrée (feu Walter Adams). S'ajoute neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie l'équipe soignante de l'hôpital Laval (IUCPQ) et l'équipe de soutien à domicile du CLSC Sainte-Foy, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme.